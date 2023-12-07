Секретный рецепт котлет из советских столовых: вот почему они были такими вкусными Оглавление Чтобы приготовить котлеты как в СССР, вам понадобится Как приготовить котлеты как из советской столовой: пошаговый рецепт Секрет "тех самых" котлет из советской столовой Замучила ностальгия по тем самым котлетам? Не беда! Теперь и вы сможете приготовить их самостоятельно. Только не забудьте добавить особый ингредиент, о котором мы вам сейчас расскажем. 132206 132206 Обложка © ТАСС / Владимир Войтенко, © Freepik / KamranAydinov

Сделать вкусные котлеты — задача непростая, особенно когда ещё сохранилась память о "тех самых", из советской столовки. Тут, как ни готовь, всё равно не получится так же вкусно… Или всё-таки получится? Оказывается, если знать парочку секретов, котлеты получатся точь-в-точь как в СССР. Давайте приступим к рецепту без лишних слов!

Чтобы приготовить котлеты как в СССР, вам понадобится

Рецепт советских котлет с секретным ингредиентом, о котором мало кто знает. Фото © Shutterstock

Прежде чем перейти к фишке "тех самых" вкусных, сочных котлет, стоит в целом знать, какой у них был состав. Поэтому проверьте, есть ли у вас всё из необходимых компонентов. По рецепту нужно:

фарш мясной — 600 г;

чёрный хлеб — 0,5 буханки (350 г);

вода или молоко — около 0,5 стакана;

лук — 1–2 головки;

чеснок — 1–2 зубчика (по желанию);

масло для жарки;

соль, молотый перец — по вкусу.

Как приготовить котлеты как из советской столовой: пошаговый рецепт

Как приготовить те самые котлеты из столовых времён СССР: рецепт подробный. Фото © Shutterstock

Шаг 1. Подготовьте хлеб. Срежьте корки с ломтей ржаного хлеба, замочите мякиш в воде или молоке, а корочки подсушите.

Шаг 2. Приготовьте начинку. Раскрошите разбухший мякиш и добавьте фарш, соль, молотый перец, измельчённые лук и чеснок.

Шаг 3. Вымесите массу. Тщательно вымесите все ингредиенты, чтобы получилась липкая масса.

Шаг 4. Приготовьте котлеты. Сформируйте котлеты нужного размера и формы, а затем обваляйте их в подсушенных хлебных крошках.

Шаг 5. Запеките котлеты. Варианты приготовления: пожарьте котлеты на сковороде с двух сторон до готовности или обжарьте и затем запеките на смазанном противне в духовке при температуре 200 градусов. Время готовки зависит от свойств духовки и толщины котлет.

Секрет "тех самых" котлет из советской столовой

Секрет приготовления вкусных котлет по ГОСТу. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Котлеты, приготовленные по советскому рецепту, отличаются от современных версий. Они получаются сочными и лёгкими благодаря особенностям приготовления. В отличие от современных рецептов, где — давайте будем надеяться! — одно мясо, в советские котлеты добавлялось много хлеба, иногда почти в равных пропорциях. Это делалось не для удешевления продукта, а с целью придать котлетам сочность и лёгкость. Необычно было и то, что котлеты не жарили, а запекали в духовке. Это делало блюдо нежным и сочным. А приготовленные таким способом советские котлеты становились диетическими и полезными по сравнению с теми, что готовились на сковороде.

Авторы Сергей Трофимов