7 опасных намёков, что вашу квартиру "пасут" воры, и что с этим делать "Домушники" особенно активизируются в отпускные и праздничные периоды — все мы помним фильм "Один дома", он явное тому подтверждение. Как понять, что за квартирой следят воры? 7 декабря, 15:00 Обложка © Shutterstock

Если вам кажется, что грабители и воры случайно выбирают квартиру, то вы ошибаетесь. В большинстве случаев перед преступлением проводится огромная работа. Домушники — это одни из самых аккуратных представителей преступного мира, страх потерять свободу заставляет их быть наиболее предусмотрительными. Поэтому, прежде чем "выставить" квартиру, они стараются узнать о ней всё. На этом этапе грабителям важно не допустить ошибку, иначе преступление может провалиться или дома просто-напросто не окажется того, что им нужно. Есть даже теория о так называемых воровских метках, согласно которой взломщики оставляют определённые пометки в подъездах, на почтовых ящиках или лавочках. Если боитесь за себя или соседей, проверьте, есть ли перечисленные в нашей статье признаки. Возможно, ваши волнения не беспочвенны.

1. Проблема с замком

Как распознать, что за вашей квартирой следят. Фото © Shutterstock

Следует внимательно следить за состоянием замка, смотреть нет ли на нём и на входных дверях пятен грязи и царапин, при любых подозрениях его лучше заменить. Сложная проходимость ключа может свидетельствовать о том, что к замку скорее всего подбирались подходящие ключи. Обычно воры орудуют ночью, когда жильцы квартиры спят. В это время они могут проверять замок и его механизмы, пробовать вскрыть и царапать его подручными средствами. Если замок оказался деформирован, постарайтесь обратить внимание на отпечатки и следы обуви на коврике. Возможно, они даже станут уликами по уголовному делу.

2. Частый стук в дверь или звонки в домофон

Именно через такой трюк воры пытаются выяснить, какой у вас график работы и время, когда вы находитесь дома. В таком случае можно постараться сделать так, чтобы в квартире всегда кто-то находился или установить камеры перед входной дверью и в домофоне.

3. Подозрительные метки

По каким признаком можно понять, что воры хотят ограбить вашу квартиру. Фото © Shutterstock

Опытные воры, как правило, тонкие психологи – они могут долго "работать" с представляющими интерес квартирами. Преступники легко вычисляют, когда владельцев нет дома. Для этого они помечают двери – например, оставляют в проеме специальные маячки – спичку, волос или нитку, и на протяжении определённого времени регулярно проверяют, остался ли на месте установленный "контролёр".

Печенье под придверным ковриком также является меткой грабителей и верным признаком, что квартира находится под их прицелом. Один из самых незаметных способов наблюдения за квартирой. Нитку как правило располагают на ручке двери, а пепел кладут на коврик. При открытии двери нитка упадет, а пепел сдует воздухом. Таким способом преступники проверяют, проходил ли здесь кто-то из жильцов или нет.

4. Странные гости

К вам зачастили разные "сектанты", "продавцы" бытовой техники на дому или "случайно" ошибающиеся адресом представители коммунальных служб? Все эти люди вполне могут оказаться наводчиками. Далеко не всегда это подозрительные типы в чёрных капюшонах. Навестить на квартиру вполне может, например, молодая симпатичная девушка или интеллигентный "студент".

5. Отсутствие новых писем в почтовом ящике

7 опасных примет, что за вами установили слежку: как защититься от воров. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Воры могут забирать всю новую корреспонденцию из почтового ящика, чтобы собрать "досье" на жильцов квартиры. Если почта стала пропадать, а среди отправлений что-то важное, обязательно уведомьте почтальона, чтобы тот приносил корреспонденцию лично.

6. Незнакомые люди в подъезде

В случае, когда вы часто видите подозрительных людей возле дома, в подъезде или даже на вашем этаже, не бойтесь подойти к ним и спросить, что тем нужно. Больше всего грабители боятся быть замеченными, поэтому если вы привлечете внимание, то, скорее всего, им придётся искать новый дом для ограбления.

7. "Новые" соседи

Как домушники выбирают себе жертв: 7 признаков "охоты". Фото © ТАСС / Александр Артеменков/

Под видом нового соседа злоумышленник может наблюдать за ситуацией в подъезде – проверять замочные скважины, оценивать шум из-за двери, прислушиваться к стенам и шагам.

В этом случае желательно проверять чат дома или группу в социальной сети. Очень часто бдительные граждане заранее сообщают о подозрительных незнакомцах. Если незваный гость продолжает посещать чужие подъезды, поговорите с УК или охраной об установке камер видеонаблюдения общего пользования.

За квартирой следят: Что делать?

Как защититься от воров-домушников: инструкция и важные правила. Фото © Shutterstock

Предположим, вы заподозрили, что ваше имущество кому-то приглянулось. Не сидите, сложа руки! Вот несколько простых и эффективных действий, которые помогут избежать катастрофы.

Регулярно забирайте из ящика почту — делайте это сами либо договоритесь со знакомыми.

— делайте это сами либо договоритесь со знакомыми. Смените замки , если они вдруг начали барахлить. Иногда это говорит о том, что домушники уже пробовали подобрать отмычку.

, если они вдруг начали барахлить. Иногда это говорит о том, что домушники уже пробовали подобрать отмычку. Заведите собаку. Не обязательно выбирать бойцовскую породу, даже обычные дворняги способны своим лаем отпугнуть воров;

Не обязательно выбирать бойцовскую породу, даже обычные дворняги способны своим лаем отпугнуть воров; Проверяйте документы у тех, кто представляется сотрудниками ЖЭКа, интернет-провайдера, работниками соцзащиты, банков, судебными приставами и так далее.

у тех, кто представляется сотрудниками ЖЭКа, интернет-провайдера, работниками соцзащиты, банков, судебными приставами и так далее. Познакомьтесь со своим участковым . Вы можете обсудить с ним свои подозрения, обменяться контактами и, возможно, получить от него полезную информацию.

. Вы можете обсудить с ним свои подозрения, обменяться контактами и, возможно, получить от него полезную информацию. Подружитесь с соседями. Коллективная бдительность — крайне эффективное оружие против воров-домушников.

Коллективная бдительность — крайне эффективное оружие против воров-домушников. Повесьте наклейку , что ваша квартира находится под вневедомственной охраной или что в ней злая собака.

, что ваша квартира находится под вневедомственной охраной или что в ней злая собака. Повесьте камеру видеонаблюдения или хотя бы муляж таковой — он стоит недорого.

Авторы Виктория Дитрих