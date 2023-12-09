6 фраз мужчины, по которым можно понять, что он вас не любит Не можете определить, есть ли у него к вам чувства или нет? Тогда отложите несчастную ободранную ромашку для гадания, прислушайтесь к сердцу, а ещё к тому, что мужчина вам говорит. 9 декабря, 06:00 Shutterstock

Существует множество признаков, указывающих на то, что с вашими отношениями что-то не так и они близятся к своему завершению. Возможно, просто не хватает серьёзности или доверия со стороны мужчины. Для этого достаточно проанализировать его отношение к вам и обратить внимание на то, что и как говорит партнёр. Его слова — это и есть подсказка. Если заметите, что любимый использует даже одну из этих фраз, то это может указывать на то, что вас разлюбили.

1. "Извини, но я занят"

Как понять, что мужчина меня разлюбил: 6 подсказок в словах. Фото © Shutterstock

Инициатором встреч обычно выступаете вы — звоните, пишете СМС, но в ответ слышите сухое: "Я занят". Вы влюблены, поэтому стараетесь оправдать поведение любимого, не замечая очевидного: мужчина, для которого женщина важна, всегда найдёт время, чтобы встретиться. Даже несмотря на самый плотный график.

2. "Опять ты лезешь со своими поцелуями"

Когда человек любит, ему и самому хочется прикасаться к партнёру постоянно, по поводу и без. Если же тактильный контакт теряется, если мужчина отталкивает от себя, а на его лице явно написано, что ему не слишком приятно, возможно, чувств к вам у него не осталось.

3. "Я устал, давай потом"

Эти мужские фразы выдают нелюбовь к женщине. Фото © Shutterstock

Эту фразу можно услышать в различных ситуациях, но в первую очередь обратите внимание, не стала ли она всё чаще звучать в ответ на вашу инициативу заняться любовью.

Мужчина перестаёт заниматься сексом с любимой женщиной, только будучи серьёзно уставшим или больным. И в том случае, если она перестала его привлекать. Безусловно, со временем влечение в паре может угасать и частота сексуальных отношений снижаться. Но обратите внимание на то, что любящий мужчина скорее откликнется на инициативу подруги, чем повернётся на другой бок и скажет: "Ой, только не сегодня, я так устал".

4. "Найди другого, если что-то не устраивает"

Когда партнёр сам предлагает найти кого-то другого — это плохо. Возможно, он не понимает, что вы можете иметь совершенно другое мнение, не соглашаясь с его. Скорее это говорит о том, что мужчина уже не питает к вам нежных чувств.

Ведь по-настоящему любящий человек будет слушать второго в любом случае, что бы тот ни говорил. И даже тогда, когда не согласен, — он просто выслушает и примет вашу позицию.

5. "Только давай опять без этих истерик"

"Не нужно опять ныть", "Давай обойдёмся без этих твоих глупостей", "Ну что ты как маленькая" — ничего приятного в этих фразах, особенно сказанных сердитым и раздражённым тоном, нет, если вам нужна поддержка, даже по мелочам. Мужчины сложно переносят женские слёзы. Но если вы не манипулируете с их помощью, а искренне расстроены, то он соберётся и будет утешать как может. Если любит, конечно.

6. "Это твои проблемы, а не мои"

Если мужчина вас не любит, он часто говорит эти фразы. Фото © Shutterstock

Если в основе романтических отношений лежат доверие, уважение и любовь, всегда будет чувство взаимности. Почему большинство крепких семейных пар столь многого достигают? В таких отношениях успех одного — это успех обоих, то же самое с проблемами и жизненными трудностями. Если мужчина дистанцируется, потому что считает ваши отношения проблемными, скорее всего, он уже не любит.

Авторы Виктория Дитрих