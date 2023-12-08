Что делать, если вас не ценят на работе: 5 советов помогут понять, уходить или остаться
Вы чувствуете, что вас недостаточно ценят на работе? Собрали несколько отличных советов, которые изменять ситуацию до неузнаваемости. Пора получить признание, которого вы так долго добивались.
Для всех нас важно, чтобы усилия, в том числе и на работе, замечали и ценили. Это базовые потребности людей! Но что делать, если чувствуете, что вас недостаточно ценят? Вот пять советов, которые помогут изменить ситуацию, положительно повлиять на мотивацию и удовлетворённость жизнью. А также решить: стоит оно того, чтобы пробовать и оставаться, или проще уйти.
1. Будьте реалистичны
Как получить признание на работе: 5 советов. Фото © Freepik
Прежде чем принимать какие-либо решения, важно реально оценить свои ожидания относительно признания. Сравните свои задачи с выполняемыми коллегами и задайте вопрос, действительно ли ваша работа выделяется и является более значимой. Также подумайте, не будет ли просьба оценить ваш труд звучать грубо. Если есть сомнения, обратитесь за советом к старшим коллегам или сотрудникам, которым вы можете доверять.
2. Обсудите этот вопрос с руководителем
Если ваши усилия не приносят желаемых результатов, не стесняйтесь обратиться к начальнику. Поговорите с ним о вашей проделываемой работе и попросите больше обратной связи. Начните разговор с конструктивного подхода, рассказывая о том, что уже идёт хорошо, и переходя потом на пункты, над чем ещё можно поработать. Подготовьте список своих достижений, чтобы показать ценность себя как сотрудника. Большинство руководителей оценят такой подход и наличие конкретных фактов на руках.
3. Сделайте свою работу заметнее
Как на работе превратиться в лидера? 5 советов, чтобы раскрыться. Фото © Shutterstock
Найдите способ рассказать другим о том, чем ваша команда занимается и почему её работа важна. Попросите менеджера уделить внимание и время, чтобы получилось рассказать о задачах команды, её целях и о том, как вы стремитесь улучшить результаты работы. И, конечно, не стесняйтесь подчёркивать собственную роль в управлении проектом.
4. Признавайте вклад других
Удивительно, но один из самых эффективных способов привлечь внимание к своей работе — это хвалить и признавать вклад других. Когда кто-то из вашей команды достигает важных результатов или завершает проект, не забывайте поздравить коллегу. Но не нужно хвалить за каждый вздох, а то ваши похвалы потеряют всякий вес.
5. Оценивайте свои достижения
Советы для тех, кто чувствует, что его не ценят на работе. Фото © Freepik / senivpetro
Помимо оценки и признания со стороны других не забывайте делать это самостоятельно. Посвящайте время анализу того, чем можно гордиться, а над чем ещё предстоит поработать и улучшить. Тут важно не фокусироваться только на негативных моментах, но и обращать своё внимание на свои победы и успехи в целом.
Последний, но немаловажный совет — подумайте над увольнением. Если изменить токсичную среду не получается, то зачем продолжать в ней вариться? Следуя этим пяти напутствиям, получится изменить ситуацию в лучшую сторону. Помните, что проделанная работа имеет значение и вы заслуживаете признание за свои достижения.
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