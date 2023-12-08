Что делать, если вас не ценят на работе: 5 советов помогут понять, уходить или остаться

Для всех нас важно, чтобы усилия, в том числе и на работе, замечали и ценили. Это базовые потребности людей! Но что делать, если чувствуете, что вас недостаточно ценят? Вот пять советов, которые помогут изменить ситуацию, положительно повлиять на мотивацию и удовлетворённость жизнью. А также решить: стоит оно того, чтобы пробовать и оставаться, или проще уйти.

1. Будьте реалистичны

Как получить признание на работе: 5 советов. Фото © Freepik

Прежде чем принимать какие-либо решения, важно реально оценить свои ожидания относительно признания. Сравните свои задачи с выполняемыми коллегами и задайте вопрос, действительно ли ваша работа выделяется и является более значимой. Также подумайте, не будет ли просьба оценить ваш труд звучать грубо. Если есть сомнения, обратитесь за советом к старшим коллегам или сотрудникам, которым вы можете доверять.

2. Обсудите этот вопрос с руководителем

Если ваши усилия не приносят желаемых результатов, не стесняйтесь обратиться к начальнику. Поговорите с ним о вашей проделываемой работе и попросите больше обратной связи. Начните разговор с конструктивного подхода, рассказывая о том, что уже идёт хорошо, и переходя потом на пункты, над чем ещё можно поработать. Подготовьте список своих достижений, чтобы показать ценность себя как сотрудника. Большинство руководителей оценят такой подход и наличие конкретных фактов на руках.

3. Сделайте свою работу заметнее

Как на работе превратиться в лидера? 5 советов, чтобы раскрыться. Фото © Shutterstock

Найдите способ рассказать другим о том, чем ваша команда занимается и почему её работа важна. Попросите менеджера уделить внимание и время, чтобы получилось рассказать о задачах команды, её целях и о том, как вы стремитесь улучшить результаты работы. И, конечно, не стесняйтесь подчёркивать собственную роль в управлении проектом.

4. Признавайте вклад других

Удивительно, но один из самых эффективных способов привлечь внимание к своей работе — это хвалить и признавать вклад других. Когда кто-то из вашей команды достигает важных результатов или завершает проект, не забывайте поздравить коллегу. Но не нужно хвалить за каждый вздох, а то ваши похвалы потеряют всякий вес.

5. Оценивайте свои достижения

Советы для тех, кто чувствует, что его не ценят на работе. Фото © Freepik / senivpetro

Помимо оценки и признания со стороны других не забывайте делать это самостоятельно. Посвящайте время анализу того, чем можно гордиться, а над чем ещё предстоит поработать и улучшить. Тут важно не фокусироваться только на негативных моментах, но и обращать своё внимание на свои победы и успехи в целом.