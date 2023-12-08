3 бьюти-совета от Иришки Чики-Пики, которые помогут принять свою естественную красоту

Часто, чтобы стать популярными, людям приходится много трудиться или вкладывать деньги в рекламу своего канала в Сети. Но есть и те, кто просто транслирует свою обыденную жизнь в Интернете и легко завоёвывает внимание подписчиков. Одним из таких блогеров стала Иришка Чики-Пики (или, как она себя называет, Дикая Иришка).

Работала когда-то ныне популярная треш-блогерша продавцом овощей на рынке, уборщицей, но отношения с работодателями не складывались: Иришка часто приходила нетрезвая, плохо справлялась со своими обязанностями и была весьма грубой. Позже Чики-Пики стала популярной благодаря дружбе с фрик-блогером Олегом Монголом. Её профиль в соцсетях насчитывает один миллион подписчиков. Реакцию и бурные обсуждения вызывают видеоролики, на которых женщина ведёт "активный" образ жизни: много выпивает с друзьями, матерится и невкусно готовит.

Треш-блогерша Иришка Чики-Пики пришла на интервью и рассказала, что делает для сохранения молодости. Фото © YouTube / Алёна, блин!

Иногда Иришка Чики-Пики делится с поклонницами секретами красоты в своём блоге. Для сохранения молодости она, например, рекомендует мазать лицо подсолнечным маслом и разглаживать морщины столовыми ложками. Многие сходятся во мнении, что, несмотря на образ жизни и возраст (в 2023 году ей исполнилось 39 лет), женщина выглядит неплохо.

Буквально недавно Алёна Жигалова — одна из самых известных светских обозревательниц, ведущая программы "Алёна, блин!" — пригласила девушку с непростой судьбой в Москву, чтобы сделать с ней первое откровенное интервью, во время которого Иришка рассказала, во сколько лет начала употреблять алкоголь и почему не смогла завязать, а также о родителях, детстве, блоге и популярности. Кроме того, она поделилась с нами ещё одной порцией бьюти-лайфхаков!

Лайфхак № 1. Делать маски

Какими бьюти-советами поделилась Иришка Чики-Пики в гостях у "Алёны, блин!". Фото © YouTube / Алёна, блин!

По словам Иришки Чики-Пики, чтобы оставаться красивыми, нужно пить меньше алкоголя и ухаживать за лицом. Например, она рекомендует маску из кефира. 15–20 минут нахождения этого кисломолочного напитка на лице — и морщинок как не бывало!

Лайфхак № 2. Не наращивать ресницы

Блогерша поделилась, что макияж она наносит только самостоятельно, поскольку, после того как попробовала сделать накладные ресницы в салоне, заметила, что свои ресницы стали тонкими и безжизненными. Женщина посетовала на то, что после этой процедуры с трудом смогла накрасить ресницы самостоятельно. Иришке пришлось ждать полтора месяца, чтобы её натуральная красота смогла восстановиться и прийти в былую форму.

Лайфхак № 3. Быть естественной

Как ухаживает за собой блогер Иришка Чики-Пики. Фото © YouTube / Алёна, блин!