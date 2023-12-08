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8 декабря, 18:24

Гигантские тараканы атаковали Финляндию

YLE: В Финляндии замечены ранее не встречавшиеся гигантские дымчатые тараканы

В Финляндии нашли ранее не встречавшийся там вид гигантских тараканов. Как сообщает издание YLE, насекомые длиной свыше трёх сантиметров обнаружили в пятом по численности населения городе Оулу, что расположен на северо-западе страны.

Речь идёт о тараканах вида Periplaneta fuligiinosa (дымчатый таракан). По крайней мере именно так идентифицировали насекомых учёные из Университета Оулу. Предположительно, "незваные гости" могли попасть мог в Финляндию на международном транспорте. Пока не установлено, откуда именно появились гигантские тараканы на территории страны.

А минувшей осенью Франция столкнулась со страшнейшим нашествием клопов. Местные жители в панике находили их не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия французского лидера Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с клопами приоритетной, а местная пресса обращала внимание на то, что до Олимпийских игр в Париже осталось меньше года.

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Наталья Исакова
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