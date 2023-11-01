"Меньше завезут клопов": Путина насмешили угрозы оставить Россию без европейских отвёрток и иголок

Президент РФ Владимир Путин посмеялся над абсурдными идеями Запада запретить поставки в Россию отвёрток и других мелких товаров. Глава государства считает, что в этом есть свои плюсы.

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"Сейчас в своих фантазиях просто доходят до абсурда — предлагают запретить ввоз в Россию отвёрток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов", — заметил Путин.

Президент считает, в ЕС уже практически запутались в санкциях против России. Они пытались наказать Москву ограничениями, а в итоге ударили по своей собственной экономике и лишили европейцев рабочих мест.