В какие даты рождаются люди, которым суждено разбогатеть только после 40 лет

Дата рождения человека не просто набор цифр. Это сложный энергетический код, в котором заложены ответы на важные вопросы. Есть категория абсолютных счастливчиков, которые с рождения получают мощный заряд везения и настроя на успех. Это стало очевидно после того, как были изучены даты рождения тысяч успешных людей. Есть нюанс: родившиеся с этими цифрами в дате рождения становятся богатыми в весьма зрелом возрасте.

Если в дате рождения есть единица

Под какими числами рождаются люди, которые становятся богатыми после 40 лет. Фото © Shutterstock

Человек с единичкой в дате рождения талантлив и способен преуспевать в различных областях. Если он научится использовать свои природные возможности и энергию в конструктивных целях, то сможет добиться финансового успеха и признания. Под цифрой один в мир приходят творцы и созидатели. Они обладают острым умом, отличным чувством юмора и позитивным образом мыслей.

Кроме того, этим людям всегда везёт, особенно в деньгах. А ещё они приносят удачу окружающим. Только вот у людей с единицей в дате рождения есть особенность: они достигают невероятного успеха, будучи уже взрослыми людьми, как правило, после 40 лет. Это подтверждает также опыт знаменитостей.

Вот, например, Морган Фримен родился 1 июня 1937 года, в молодости он работал клерком, танцором, потом играл в театре. В начале 1970-х обрёл некоторую известность после участия в популярном телесериале "Электрическая компания". В 1971 году Фримен сыграл свою первую роль в большом кино — в ленте "Кто сказал, что я не могу прогуляться по радуге?". Потом было девятилетнее затишье, после которого последовала вторая роль в тюремной драме "Брубэйкер". Но настоящая известность пришла к актёру в 1987 году, когда его номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Уличный парень". Тогда Моргану Фримену было 50 лет.

Слава в бальзаковском возрасте настигла также Ким Кэттролл, которая родилась 21 августа 1956 года, а ещё Кристиана Диора, появившегося на свет 21 января 1905 года.

Если в дате рождения есть пятёрка

В эти числа родились основатель "Макдоналдса" и Саманта из "Секса в большом городе" — они стали знамениты после 40.

В людях, рождённых 5, 15 или 25-го числа, изначально заложена энергия богатства. Если они живут в позитивных энергиях, то могут стать магнитом для финансового благополучия, но в их случае это произойдёт в позднем возрасте. Страсть к работе и умение управлять финансами делают этих личностей успешными и независимыми. Но есть для пятёрок важное правило: нельзя жить за чужой счёт либо бездельничать — так перекрывается поток успеха.

Вот, например, Рэй Крок родился 5 октября 1902 года. До 52 лет работал торговым агентом (продавал бумажные стаканчики и миксеры заведениям общепита), иногда играл на пианино в джазовом ансамбле, подрабатывал агентом по продаже недвижимости. В 1954 году он случайно оказался в ресторане братьев Макдоналд и впечатлился современным и механизированным процессом изготовления блюд, а также профессионализмом персонала. Рэй Крок купил у братьев право на открытие ресторанов с аналогичным названием и размещением на территории США. В 1955 году он открыл свой первый ресторан быстрого питания и стал продавать франшизы на открытие заведений общепита по всей стране. Вскоре бренд McDonald’s стал широко известен и приобрёл популярность у посетителей.

Если в дате рождения есть семёрка

Когда рождаются успешные и богатые люди. Фото © Shutterstock

Рождённым с цифрой 7 в дате рождения часто удаётся привлекать к себе благосклонность других людей и получать поддержку. Они обладают художественным талантом и творческим мышлением, что может способствовать их карьере в искусстве или развлекательной индустрии. Этим людям многое даётся без особого труда, они добиваются успеха гораздо легче, чем остальные. Причина благополучия заключается в особом обаянии и уникальных личных качествах — доброжелательности и заботливости. ​​Зачастую люди, рождённые 7, 17 или 27-го числа, становятся богатыми и знаменитыми в солидном возрасте. Однако иногда этим счастливчикам может не хватать уверенности в себе и благодарности за то, что уже имеют. Поэтому их главная задача — научиться ценить собственные навыки и достижения. Сильные стороны семёрок: умение дружить, общаться и хранить верность. Взять, например, Владимира Меньшова, который прославился в 1979 году благодаря фильму "Москва слезам не верит" в 40 лет. Мужчина родился 17 сентября 1939 года. В культовом фильме Владимир выступил и как режиссёр, и как актёр (он играет друга Гоши на пикнике). Меньшова заметили не только на родине, но и в Голливуде, о чём красноречиво говорит премия "Оскар", полученная актёром за простое, но трогательное и жизненное кино.