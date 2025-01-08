Тест: Лишь 1% населения отгадает все 6 фактов про старый Новый год, а 99% провалятся на первом
Пока вся страна готовится к рабочим будням, незаметно подкрадывается ещё один праздник — старый Новый год. Отмечаете ли вы этот день с таким же размахом, узнаем прямо сейчас!
С каждым годом всё меньше людей отмечают старый Новый год, но таинство и магия праздника никуда не деваются! Этот день служит своеобразным мостом между прошлым и будущим, позволяет нам вспомнить, что было, и ещё раз загадать заветное желание. Однако сможете ли вы отгадать, что ещё принято делать в старый Новый год, помимо застолья и приятных пожеланий близким? С этой задачкой справится далеко не каждый!
Поздравляем! Ваши знания о старом Новом годе вышли на новый уровень. А чтобы закрепить их и узнать ещё больше подробностей, не забудьте прочитать материал об этом празднике прямо здесь! Теперь, когда 2025 год окончательно наступил, самое время выяснить, чего ждать в следующие 365 дней, которые пройдут под арканом Отшельника.
Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi