Тест: Лишь 1% населения отгадает все 6 фактов про старый Новый год, а 99% провалятся на первом

С каждым годом всё меньше людей отмечают старый Новый год, но таинство и магия праздника никуда не деваются! Этот день служит своеобразным мостом между прошлым и будущим, позволяет нам вспомнить, что было, и ещё раз загадать заветное желание. Однако сможете ли вы отгадать, что ещё принято делать в старый Новый год, помимо застолья и приятных пожеланий близким? С этой задачкой справится далеко не каждый!