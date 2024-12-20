Старый Новый год 2025: Как появился праздник и что запрещено делать в этот день Когда в 2025 году будут отмечать Новый год по старому стилю? Какие у этого праздника традиции? Что можно и чего нельзя делать на старый Новый год? Где ещё, кроме России, отмечают этот праздник? Рассказывает Life.ru. 20 декабря, 15:30 Старый Новый год: традиции праздника, история и как правильно отмечать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Старый Новый год — это удивительный праздник, аналогов которому нет практически нигде в мире. Само название праздника — оксюморон, то есть словосочетание, содержащее в себе заведомо противоположные понятия. Такая ситуация сложилась из-за несоответствия двух главных современных календарей: юлианского (старого стиля) и григорианского (стиля нового). Новый год по старому стилю отмечают в тех странах, где сильны православные традиции: там, где долгое время люди жили по юлианскому календарю. Именно его всё ещё использует в своём летосчислении Русская православная церковь. При этом в русской православной традиции старый Новый год не является началом, собственно, нового года — Русская православная церковь празднует начало нового года в сентябре, а не в январе. Сейчас разберёмся, что всё это значит.

Какого числа отмечают Новый год по старому стилю в 2025 году

В России Новый год отмечают два раза: 1 и 14 января. Такой ситуации нет больше нигде в мире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В 2025 году старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. Дело в том, что 13 января в григорианском календаре соответствует 31 декабря по юлианскому календарю, а 14 января соответствует 1 января. До революции вся Россия жила именно по юлианскому календарю: переход на новый стиль, то есть григорианский календарь, произошёл только в 1918 году, поэтому традиции жизни по юлианскому календарю ещё сильны в нашей стране. По «старому» календарю живёт наша Православная церковь, но началом нового года первый день января для неё не является. Новолетие празднуют 1 сентября по старому стилю, то есть 14 сентября по григорианскому летосчислению. Старый Новый год, дата, которая считается началом нового года в светской традиции, для РПЦ — праздник Обрезания Господня. Он совпадает с днём памяти Василия Великого, архиепископа и одного из Отцов Церкви.

История праздника старый Новый год

Старый Новый год появился из-за несовпадения дат в юлианском и григорианском календарях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

История старого Нового года уходит корнями глубоко во времена Древнего Рима. До эпохи правления Юлия Цезаря западный мир жил по римскому календарю. Сначала в римском календаре, установленном самим Ромулом, было всего 10 месяцев, но позже Нума Помпилий добавил январь и февраль. Однако календарь слабо соответствовал лунному циклу, и для того, чтобы выровнять календарные числа с лунными днями, каждый второй год римского календаря был «усилен» дополнительным месяцем, мерцедонием.

При этом даже добавление мерцедония не спасало календарь от ошибок и несоответствий: периодически понтифики (главные жрецы Рима) меняли количество дней в этом месяце по своему усмотрению, чтобы продлить или, наоборот, уменьшить время правления разных консулов, которых в то время в Римской республике выбирали на год. В итоге всё пришло к тому, что во времена Юлия Цезаря римское лето по календарю выпадало на суровую зиму. Календарь срочно надо было исправлять.

Для разработки нового календаря Юлий Цезарь призвал на помощь учёных-астрономов из Александрии во главе с Созигеном. В 45 году до нашей эры календарь ввели в употребление. Эта система летосчисления была уже больше похожа на современную: 12 месяцев, високосные годы и прочие прелести нашей с вами календарной жизни. Было только одно расхождение — дней в году по юлианскому календарю не 365, а 365 с четвертью. Из-за этого есть и разница в расчёте високосных годов: в юлианском календаре это каждый четвёртый год, а в григорианском — каждый четвёртый, но если число года кратно 100, то високосным будет тот год, число которого также кратно 400.

Переход на григорианский календарь произошёл в XVI веке. Новую систему летосчисления ввёл папа римский Григорий XIII 15 октября 1582 года. Причина, по которой Церковь решила отказаться от старого стиля, заключалась в том, что из-за особенностей старого календаря даты важных церковных праздников сильно сдвигались. Непонятно было, как рассчитывать Рождество или Пасху, из-за этого простой народ часто пропускал пост, что считалось в то время страшным грехом. К слову, разница между календарями постоянно увеличивается: в 2101 году наступит время, когда Рождество по старому стилю будет соответствовать не 7 января, как сейчас, а 8-му числу.

Традиции и приметы старого Нового года

В русской православной традиции старый Новый год — это день памяти Василия Великого, одного из Отцов Церкви. Фото © Wikipedia

Старый Новый год — одновременно светский и церковный праздник. В церковной традиции 13 января (31 декабря по старому стилю) — это день преподобной Мелании, а 14 января (1 января по старому стилю) — день Василия Великого. У русского народа испокон веков было множество обычаев, связанных с этими праздниками.

В народе ночь с 13 на 14 января называли «встречей Василия с Маланкой». В русских сёлах было принято водить от дома к дому красивую и нарядную девушку — она символизировала преподобную Меланию. Святой Василий считался покровителем плодородия и свиноводства, так что в деревнях России в этот день было принято хорошо откармливать скот, а поросёнок в собственном соку был обязательным праздничным блюдом. Так же, как и на Рождество, по домам ходили колядовать: развлекать домочадчев песнями-колядками, тем самым отгоняя злых духов. Ночью по домам ходили посевальщики, которые сеяли в домах зёрна. Эти зёрна нельзя было выметать из избы — их бережно хранили до весны.

Существовало множество примет, связанных с погодой, достатком в доме и деторождением. Перечислим тут некоторые из них: Южный ветер на старый Новый год предвещает жаркое и продолжительное лето.

Если в этот день выпал снег, весна придёт поздно.

Если стряхнуть с яблок снег, они дадут щедрый урожай весной.

Если 13 января весь день светит солнце, год будет радостным.

Если ребёнок родился на Васильев день, он всю жизнь будет здоровым и счастливым.

Ранним утром нужно умыться холодной водой: это гарантирует здоровье на весь год.

Если в этот день вы получили от суженой согласие на женитьбу, то брак будет счастливым и крепким.

Девушке не стоит оставаться в этот день только с подругами: это может спровоцировать грусть и одиночество в наступающем году.

Что приготовить на старый Новый год

На старый Новый год на праздничном столе должны стоять: свинина, кутья, вареники с сюрпризами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sofiia Popovych

Существует большое количество традиционных блюд, которые много лет было принято готовить в России на Васильев день. Это традиционная пшеничная каша с фруктами, мясом или орехами, то есть кутья, вареники с сюрпризами, которые лепили всей семьёй; холодец, колбасы и буженина, а также уже упомянутый поросёнок в собственном соку. Рыбу и птицу при этом на Васильев день не готовили: считалось, что вместе с ними уплывёт или улетит счастье.

На старый Новый год 2025 на стол можно подавать все эти блюда. Особенно интересна традиция вареников с сюрпризами. Их нужно лепить всей семьёй с обычной начинкой, а в конце лепки — добавлять сюрприз: сахар, фасоль, орехи, даже белые нитки. Каждый из сюрпризов что-то предсказывает: сахар — достаток, фасоль — рождение детей, орехи — хорошее здоровье, нитка — долгую дорогу.

Что можно и чего нельзя делать на старый Новый год

Старый Новый год долгое время был церковным праздником, поэтому он чётко регламентирован. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lars Kastilan

Как и многие другие праздники, Васильев день в русской традиции был чётко регламентирован. Что-то в этот праздник можно было делать, а что-то оставалось под строгим запретом. Так, на старый Новый год до сих пор нельзя: Давать деньги в долг.

Считать мелочь — весь год будет печальным.

Убираться и выносить сор.

Смотреться в зеркало.

Ругаться и ссориться с близкими.

Говорить тосты с частицей «не».

Произносить число 13 или считать до 13.

Надевать новые вещи за неделю до старого Нового года или тёмную одежду в праздничную ночь.

Как мы видим, это не очень строгий список запретов, следовать ему вполне выполнимо. Особенно если от этого зависит ваше благополучие на весь оставшийся год. Тем временем на старый Новый год разрешено: украшать дом, загадывать желания, ходить в гости, покупать новую одежду, три раза в день менять наряды и накрывать на стол.

Где ещё, кроме России, отмечают старый Новый год

Кроме России старый Новый год отмечают в Белоруссии, Сербии, Черногории и даже Швейцарии! Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elizaveta Galitckaia

Новый год по старому стилю отмечают не только в России. Конечно, этот праздник очень популярен в странах бывшего СССР, например в Белоруссии, Казахстане, Армении… В общем, везде, где есть большой процент русского населения. Но не только!

Так, старый Новый год почитают в Черногории, а в Сербии он даже называется «Сербский Новый год». Новый год по старому стилю празднуют также берберы, составляющие большинство населения в Алжире. Только у них календарь не юлианский, а свой, берберский, и Новый год в Алжире отмечают 12 января. И, пожалуй, самая необычная страна, которая отмечает старый Новый год, — это Швейцария. Простой народ в немецкоязычных кантонах всё ещё живёт по юлианскому календарю: в знак протеста против насаждённого властью и Церковью в XVII веке григорианского календаря.

Счастливого старого Нового года! Сколько бы кривотолков ни вызывал этот праздник, он всё равно продолжает радовать нас каждый год и служит логичным завершением рождественско-новогодних гуляний. Если вас интересуют другие церковные праздники, то у Life.ru выходили тексты о Дне памяти святой Варвары и Николе зимнем.

Авторы Любовь Свободная