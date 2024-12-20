Савицкая, Барановская и ещё 6 загадочных смертей отечественных звёзд подиума

Вчера стало известно о страшной трагедии: погибла известная российская модель Светлана Савицкая. Её жизнь оборвалась при загадочных обстоятельствах, что уже вызвало волну обсуждений в социальных сетях и медиа. Светлана была известна не только своей яркой внешностью, но и активной деятельностью в благотворительных проектах. К сожалению, модель не была единственной, кто покинул этот мир слишком рано. Давайте вспомним других российских красавиц, чьи судьбы закончились так же драматично и неожиданно.

1. Светлана Савицкая — звезда, ушедшая слишком рано

Светлана Савицкая и 7 других трагедий в мире моды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ssaavvvaa

Светлана блистала на подиумах и участвовала в престижных показах в России и за её пределами. Карьера девушки началась в 18 лет, когда та победила в крупном модельном конкурсе. За плечами Савицкой сотрудничество с известными брендами и участие в благотворительных инициативах. Однако её жизнь оборвалась внезапно под колёсами автомобиля в Париже.



2. Руслана Коршунова — русская Рапунцель, чей полёт оборвался в 20 лет

Руслана Коршунова: Самые страшные судьбы российских моделей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rus_korshun

Длинные волосы и хрупкий образ сделали Руслану фавориткой рекламных кампаний Nina Ricci и Pantene. Карьеру девушке предсказывали многие звёзды моды. Однако в 2008 году, за несколько дней до своего 21-летия, Руслана упала с высоты своей квартиры в Манхэттене. Официальная версия — суицид, но родственники и друзья уверены, что это было убийство. Множество деталей — от отсутствия предсмертной записки до её панического страха высоты — заставляют сомневаться в выводах следствия.

3. Светлана Котова — мечта, утонувшая в чемодане

Светлана Котова: Смерть российской модели. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rus___mamochka

Полуфиналистка «Мисс Россия – 96» познакомилась с криминальным авторитетом Александром Солоником. После его убийства Светлана стала свидетелем расправы и пропала без вести. Её нашли спустя три месяца задушенной и спрятанной в чемодане в окрестностях Афин. Трагедия шокировала даже привычных к криминальным хроникам журналистов.

4. Александра Петрова — пуля в подъезде

Александра Петрова: загадочная гибель звезды. Фото © Getty Images / ho / Miss Universe Organization

Победительница «Мисс Россия – 96» стала случайной жертвой разборок в Чебоксарах. В сентябре 2000 года Александру, её бойфренда и его друга застрелили в подъезде. Следствие полагает, что киллеры охотились за спутником девушки, но Александра Петрова оказалась в ненужное время в ненужном месте. Ей было всего 19 лет.

5. Анастасия Дроздова — загадка психотренингов

Анастасия Дроздова: Самые громкие смерти моделей в России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olya_loria

Участница той же организации, что и Руслана Коршунова, совершила суицид спустя год после её гибели. Вокруг «Розы мира», куда ходили обе девушки, летает много слухов. Были ли эти тренинги связаны с их трагедиями, неизвестно, но закрытие центра в 2011 году оставило больше вопросов, чем ответов.

6. Стелла Барановская — борьба с болезнью

Стелла Барановская: Топ-8 трагедий в мире российского гламура. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stella9s

Модель и актриса Стелла получила страшный диагноз: рак. Отказавшись от традиционной терапии из-за тяжёлых побочных эффектов, она обратилась к альтернативным методам. Это вызвало общественный резонанс и волну критики. Болезнь отступила ненадолго, но в 2017 году она вернулась с новой силой, забрав жизнь девушки. Её история до сих пор вызывает споры.

7. Екатерина Карагланова — жизнь, раскроенная ножом

Екатерина Карагланова и другие жертвы мира моды. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 360nobs

Популярная travel-блогер и модель была найдена мёртвой в своей квартире в Москве в 2019 году. Тело Екатерины было расчленено и упаковано в чемодан. Убийство, признанное её бывшим возлюбленным, стало одним из самых громких дел года. Мужчина утверждал, что потерял самообладание из-за многочисленных оскорблений со стороны Екатерины, но многие сомневаются в его показаниях, подозревая участие других лиц.

8. Яна Лаврентьева — ДТП с трагическим финалом

Яна Лаврентьева: Жестокие смерти моделей, которые потрясли Россию. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / standup_people_

Модель и победительница конкурса «Мисс Калифорния» погибла в США, переходя дорогу. Водитель внедорожника скрылся с места преступления, а травмы Яны оказались смертельными. Трагедия произошла в окружении близких друзей, которые не успели ей помочь.