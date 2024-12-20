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20 декабря, 12:47

Единственный сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца, мама боится рассказать ему

Бывшая жена Яниса Тиммы боится рассказать его 6-летнему сыну о смерти отца

Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»

Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»

Шестилетний сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца. Первая жена баскетболиста Сана Оша не знает, как рассказать Кристиану о случившейся трагедии.

«Конечно, мне нехорошо и нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела вместе девять лет, у нас было общее дело. Впереди у меня разговор с сыном. Ребёнку нужно сказать, что его отца больше нет», — написала Сана в соцсетях.

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Бывшая супруга добавила, что сейчас находится рядом с матерью баскетболиста. Женщины ждут лишь одного — возвращение тела Яниса домой.

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого Анна Седокова отмечала свой день рождения. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После трагического происшествия артистка, находясь в слезах, обратилась к общественности с просьбой не беспокоить её семью. Позже выяснилось, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал её, угрожая свести счёты с жизнью. Представитель Седоковой сегодня сообщил, что певица находится в тяжёлом состоянии.

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