Единственный сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца, мама боится рассказать ему
Бывшая жена Яниса Тиммы боится рассказать его 6-летнему сыну о смерти отца
Янис Тимма. Фото © VK / Баскетбольный клуб «Зенит»
Шестилетний сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца. Первая жена баскетболиста Сана Оша не знает, как рассказать Кристиану о случившейся трагедии.
«Конечно, мне нехорошо и нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела вместе девять лет, у нас было общее дело. Впереди у меня разговор с сыном. Ребёнку нужно сказать, что его отца больше нет», — написала Сана в соцсетях.
Бывшая супруга добавила, что сейчас находится рядом с матерью баскетболиста. Женщины ждут лишь одного — возвращение тела Яниса домой.
Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого Анна Седокова отмечала свой день рождения. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После трагического происшествия артистка, находясь в слезах, обратилась к общественности с просьбой не беспокоить её семью. Позже выяснилось, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал её, угрожая свести счёты с жизнью. Представитель Седоковой сегодня сообщил, что певица находится в тяжёлом состоянии.