Единственный сын Яниса Тиммы до сих пор не знает о смерти отца, мама боится рассказать ему

«Конечно, мне нехорошо и нелегко. Те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был человеком, с которым я провела вместе девять лет, у нас было общее дело. Впереди у меня разговор с сыном. Ребёнку нужно сказать, что его отца больше нет», — написала Сана в соцсетях.