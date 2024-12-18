Седокова взяла на себя финансовые расходы похорон экс-супрга Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова через своих представителей предложила родственникам экс-супруга Яниса Тиммы помощь в сборе средств, а также в организации его похорон и транспортировке тела из морга, рассказал её директор.

Сестра Яниса выразила благодарность Седоковой за финансовую поддержку и отметила, что многие коллеги-спортсмены, Латвийская федерация баскетбола и Министерство иностранных дел Латвии также оказывают помощь их семье.

Отец спортсмена сообщил журналистам, что уже удалось собрать необходимую сумму для транспортировки тела сына и организации его похорон. По его словам, для этого требовалось 45 тысяч евро (4,8 млн рублей). Также Райтис подтвердил, что Седокова общалась с сестрой Яниса, однако он сам не поддерживает связь с бывшей невесткой.

«Мне этого лучше не делать. А то кто-то погибнет», — сказал отец спортсмена в беседе с Super.ru.