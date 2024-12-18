Седокова взяла на себя финансовые расходы похорон экс-супрга Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова через своих представителей предложила родственникам экс-супруга Яниса Тиммы помощь в сборе средств, а также в организации его похорон и транспортировке тела из морга, рассказал её директор.
Сестра Яниса выразила благодарность Седоковой за финансовую поддержку и отметила, что многие коллеги-спортсмены, Латвийская федерация баскетбола и Министерство иностранных дел Латвии также оказывают помощь их семье.
Отец спортсмена сообщил журналистам, что уже удалось собрать необходимую сумму для транспортировки тела сына и организации его похорон. По его словам, для этого требовалось 45 тысяч евро (4,8 млн рублей). Также Райтис подтвердил, что Седокова общалась с сестрой Яниса, однако он сам не поддерживает связь с бывшей невесткой.
«Мне этого лучше не делать. А то кто-то погибнет», — сказал отец спортсмена в беседе с Super.ru.
Напомним, 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого Анна Седокова отмечала свой день рождения. Рядом с телом спортсмена нашли смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После трагедии артистка в слезах вышла на связь с призывом не беспокоить её семью. Позже стало известно, что в последний месяц Тимма шантажировал её угрозами суицида.
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