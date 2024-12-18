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18 декабря, 13:08

«Стервятники»: Кудрявцева встала на защиту Седоковой после нападок из-за смерти Яниса Тиммы

Кудрявцева осадила фанатов Седоковой, обвинивших её в смерти экс-супруга

Телеведущая Лера Кудрявцева выступила в защиту певицы Анны Седоковой, на которую обрушились обвинения в связи со смертью её экс-супруга Яниса Тиммы. Её поразила эта ситуация, ведь решение о трагическом завершении жизни принял сам спортсмен.

«Какие же злые люди. Божечки, да что не так с вами? Прочитала комментарии под трагедией Ани и Яниса и просто в шоке. В чём только не обвиняют Седокову, как её только не кроют, что только не пишут. <...> Как стервятники набросились на Седокову, готовы разорвать, унизить, пригвоздить. <...> Яниса не вернуть — это был его выбор», — написала она у себя в телеграм-канале.
Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после гибели Яниса Тиммы и хейта в соцсетях
Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после гибели Яниса Тиммы и хейта в соцсетях

Напомним, 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде хостела в Москве. За день до этого Анна Седокова отмечала свой день рождения. Рядом с телом спортсмена нашли смартфон с номером певицы и просьбой ей позвонить. После трагедии артистка в слезах вышла на связь с призывом не беспокоить её семью. Позже стало известно, что в последний месяц Тимма шантажировал её угрозами суицида.

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Telegram / Лера Кудрявцева

Александра Мышляева
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