Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после гибели Яниса Тиммы и хейта в соцсетях
Седокову увезли в больницу с нервным срывом, она выложила видео с капельницей
Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после трагической гибели её бывшего супруга Яниса Тиммы. Певица поделилась видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Седакова закрыла комментарии на своей страницы в запрещённой соцсети после лавины хейта и обвинений: певицу пытались обвинить в том, что она якобы виновата в смерти бывшего. Теперь хейтеры перекочевали в Telegram, где Седокову обвиняют в использовании гибели Яниса Тиммы как инфоповода для привлечения внимания.
Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в Москве. За день до этого, 16 декабря, отмечала свой день рождения Анна Седокова. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон, на экране которого находился номер певицы и просьба позвонить ей. После трагического инцидента Седокова в слезах призвала не тревожить её семью. Стоит отметить, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал свою бывшую супругу угрозами суицида.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova