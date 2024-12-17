Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после гибели Яниса Тиммы и хейта в соцсетях

Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после трагической гибели её бывшего супруга Яниса Тиммы. Певица поделилась видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.

Седакова закрыла комментарии на своей страницы в запрещённой соцсети после лавины хейта и обвинений: певицу пытались обвинить в том, что она якобы виновата в смерти бывшего. Теперь хейтеры перекочевали в Telegram, где Седокову обвиняют в использовании гибели Яниса Тиммы как инфоповода для привлечения внимания.