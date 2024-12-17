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Регион
17 декабря, 14:09

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после гибели Яниса Тиммы и хейта в соцсетях

Седокову увезли в больницу с нервным срывом, она выложила видео с капельницей

Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после трагической гибели её бывшего супруга Яниса Тиммы. Певица поделилась видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Седакова закрыла комментарии на своей страницы в запрещённой соцсети после лавины хейта и обвинений: певицу пытались обвинить в том, что она якобы виновата в смерти бывшего. Теперь хейтеры перекочевали в Telegram, где Седокову обвиняют в использовании гибели Яниса Тиммы как инфоповода для привлечения внимания.

«Уничтожен как человек»: Тренер раскрыл подробности жизни Яниса Тиммы с Седоковой
«Уничтожен как человек»: Тренер раскрыл подробности жизни Яниса Тиммы с Седоковой

Напомним, что 17 декабря Янис Тимма был найден мёртвым в подъезде одного из хостелов в Москве. За день до этого, 16 декабря, отмечала свой день рождения Анна Седокова. Рядом с телом спортсмена был обнаружен смартфон, на экране которого находился номер певицы и просьба позвонить ей. После трагического инцидента Седокова в слезах призвала не тревожить её семью. Стоит отметить, что в течение последнего месяца Тимма шантажировал свою бывшую супругу угрозами суицида.

Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео
Последние минуты жизни бывшего мужа Седоковой Яниса Тиммы попали на видео
Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Марина Фещенко
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