«Уничтожен как человек»: Тренер раскрыл подробности жизни Яниса Тиммы с Седоковой

Покончивший с собой экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма вырос в бедной семье и у него снесло крышу, когда он получил популярность и внимание от красотки певицы. Спортсмен был вынужден играть во второсортных матчах, так как на пике карьеры отдал себя личным отношениям. Так о баскетболисте говорил тренер детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофсза 10 дней до его смерти.

«Он был простым деревенским парнем. Из бедной семьи. Никем он не был. Простой деревенский парень из Краславы. Карьеру начал хорошо, хорошо развивался, драфт NBA и так далее. <...> И вдруг этот деревенский парень из Краславы начинает привлекать внимание... совершенно эффектной, звёздной красавицы — Седоковой», — говорит тренер.

Гунтис пояснил, что в этот момент «ширма закрылась» и «Седокова уничтожила его как игрока». Янис оказался беден и никому не нужен.