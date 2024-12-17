«Уничтожен как человек»: Тренер раскрыл подробности жизни Яниса Тиммы с Седоковой
Тренер Шенхофсза: Седокова уничтожила Тимму как баскетболиста
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
Покончивший с собой экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма вырос в бедной семье и у него снесло крышу, когда он получил популярность и внимание от красотки певицы. Спортсмен был вынужден играть во второсортных матчах, так как на пике карьеры отдал себя личным отношениям. Так о баскетболисте говорил тренер детско-юношеской баскетбольной школы Riga Гунтис Шенхофсза 10 дней до его смерти.
«Он был простым деревенским парнем. Из бедной семьи. Никем он не был. Простой деревенский парень из Краславы. Карьеру начал хорошо, хорошо развивался, драфт NBA и так далее. <...> И вдруг этот деревенский парень из Краславы начинает привлекать внимание... совершенно эффектной, звёздной красавицы — Седоковой», — говорит тренер.
Гунтис пояснил, что в этот момент «ширма закрылась» и «Седокова уничтожила его как игрока». Янис оказался беден и никому не нужен.
«Он уничтожен как человек. По сути, он сам себя уничтожил. И всё, он пропал. Отношения с отцом испорчены. Это драма», — заключил Гунтис Шенхофс. Его слова приводит TVNET со ссылкой на подкаст VEF Rīga.
Напомним, Янис Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде одного из хостелов в центре Москвы 17 декабря. Трагедия произошла на следующий день после дня рождения Анны Седоковой. Рядом с телом баскетболиста лежал смартфон, на заставке которого был указан номер артистки и просьба позвонить ей. После ЧП Седокова в слезах попросила не тревожить её семью. К слову, Тимма шантажировал бывшую жену угрозами суицида последний месяц.