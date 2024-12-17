Позвоните Ане: Бывший муж экс-солистки «ВИА Гры» Седаковой найден мёртвым
SHOT: Бывший муж Анны Седоковой найден мёртвым в центре Москвы
Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma
В центре Москвы обнаружено тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Об этом сообщает SHOT.
По предварительным данным, трагедия произошла 17 декабря — на следующий день после дня рождения певицы. Тело спортсмена нашли в подъезде многоэтажного дома. Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был указан номер Седоковой и просьба позвонить ей.
Анна Седокова и Янис Тимма были вместе около пяти лет, однако недавно пара развелась. Разрыв тяжело отразился на баскетболисте. Седокова ранее заявила, что выходит «из долгих, счастливых, но очень сложных отношений». В последней сторис в своих соцсетях спортсмен поздравил певицу с днём рождения.