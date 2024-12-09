Анна Седокова официально развелась с третьим мужем Янисом Тиммой
Янис Тимма и Анна Седокова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова официально развелась с третьим мужем — баскетболистом Янисом Тиммой. По данным SHOT, 9 декабря суд расторг брак певицы.
В последнее время Седокова жила с мужем в разных городах и про отношения писала: «всё сложно». Супруги, как признавалась сама артистка, расставались раз 20, но потом сходились.
Пара была в браке с 2020 года, общих детей у них нет. В октябре 2024 года Седокова подала заявление о расторжении брака в мировой суд, однако позже звезда спровоцировала слухи о примирении с Тиммой.