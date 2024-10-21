Анна Седокова подала заявление в суд о разводе с мужем-баскетболистом

Анна Седокова разводится с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По данным SHOT, певица уже подала заявление в мировой суд о расторжении брака. Оно было зарегистрировано в прошлую среду.

В последнее время экс-«ВИА Гра» жила с мужем в разных городах и их отношения называла «всё сложно». Супруги, по словам артистки, расставались раз 20, но потом сходились. Теперь же решение окончательное.

Янис в запрещённой соцсети тоже писал, обращаясь к Седоковой, следующее: «Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует».