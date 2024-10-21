Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 06:45

Анна Седокова подала заявление в суд о разводе с мужем-баскетболистом

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Анна Седокова разводится с мужем — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. По данным SHOT, певица уже подала заявление в мировой суд о расторжении брака. Оно было зарегистрировано в прошлую среду.

В последнее время экс-«ВИА Гра» жила с мужем в разных городах и их отношения называла «всё сложно». Супруги, по словам артистки, расставались раз 20, но потом сходились. Теперь же решение окончательное.

Янис в запрещённой соцсети тоже писал, обращаясь к Седоковой, следующее: «Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует».

Больше никакой любви: 6 звёздных пар, которые развелись в 2024 году
Больше никакой любви: 6 звёздных пар, которые развелись в 2024 году

Сама Седокова ещё месяц назад объявила о разрыве с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда поделилась своими размышлениями и отметила, что после развода женщина становится более привлекательной.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Анна Седокова
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров