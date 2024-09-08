«Моё тело и моё дело»: Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова на странице в социальной сети объявила о разрыве с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда поделилась своими размышлениями и отметила, что после развода женщина становится более привлекательной.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Она добавила, что сама замечает изменения как в своём внешнем виде, так и внутреннем состоянии. В подтверждение своих слов певица опубликовала фотографии, где предстала в ярком образе: в сверкающем платье с неброским макияжем и аккуратно уложенными волосами.

«Нежно напоминаю, что это моя жизнь, моё тело и моё дело. А так же мои ошибки, которые исправлять исключительно мне», — написала экс-участница поп-группы «ВИА Гра».