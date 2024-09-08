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8 сентября, 01:22

«Моё тело и моё дело»: Седокова объявила о разводе с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма разводятся

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова на странице в социальной сети объявила о разрыве с баскетболистом Янисом Тиммой. Звезда поделилась своими размышлениями и отметила, что после развода женщина становится более привлекательной.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Она добавила, что сама замечает изменения как в своём внешнем виде, так и внутреннем состоянии. В подтверждение своих слов певица опубликовала фотографии, где предстала в ярком образе: в сверкающем платье с неброским макияжем и аккуратно уложенными волосами.

«Нежно напоминаю, что это моя жизнь, моё тело и моё дело. А так же мои ошибки, которые исправлять исключительно мне», — написала экс-участница поп-группы «ВИА Гра».

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Ранее блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала, как делила имущество с экс-мужем, блогером и бизнесменом Артёмом Чекалиным после развода. По её словам, всё нажитое равными частями перешло во владения обоих супругов. Лерчек также отметила, что половина её акций и часть дома отошли бывшему благоверному.

Артём Гапоненко
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