Суд Москвы назначил дату рассмотрения иска Бакальчук о разводе на 12 сентября
Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС /Михаил Гребенщиков © Telegram / Kadyrov_95
Савёловский суд столицы назначил дату подготовительного заседания по иску основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с её супругом Владиславом на 12 сентября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Москвы.
«В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.», — говорится в публикации.
Напомним, что в июле Владислав Бакальчук внезапно публично попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну едва ли не держат в заложниках и заставляют уходить из семьи. Предпринимательница вскоре прокомментировала эти заявления, объяснив, что Владислав тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но поначалу суд оставил его без движения.