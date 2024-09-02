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2 сентября, 11:19

Суд Москвы назначил дату рассмотрения иска Бакальчук о разводе на 12 сентября

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС /Михаил Гребенщиков © Telegram / Kadyrov_95

Татьяна и Владислав Бакальчук. Обложка © ТАСС /Михаил Гребенщиков © Telegram / Kadyrov_95

Савёловский суд столицы назначил дату подготовительного заседания по иску основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с её супругом Владиславом на 12 сентября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Москвы.

«В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.», — говорится в публикации.

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Напомним, что в июле Владислав Бакальчук внезапно публично попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова, заявив что компания Russ Outdoor проводит рейдерский захват Wildberries, а его супругу Татьяну едва ли не держат в заложниках и заставляют уходить из семьи. Предпринимательница вскоре прокомментировала эти заявления, объяснив, что Владислав тяжело переживает грядущий развод. Соответствующий иск она направила в июле, но поначалу суд оставил его без движения.

Юрий Лысенко
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