Суд Москвы назначил дату рассмотрения иска Бакальчук о разводе на 12 сентября

Савёловский суд столицы назначил дату подготовительного заседания по иску основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с её супругом Владиславом на 12 сентября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Москвы.