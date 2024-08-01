Суд оставил без движения иск владелицы Wildberries Бакальчук о разводе с мужем
Савёловский районный суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к её супругу Владиславу о расторжении брака. Соответствующая информация появилась на сайте суда.
"Оставлено без движения", — указано в судебной карточке.
Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Предприниматель попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с мошеннической компанией, которая не подпускает его к семье. Однако жена опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом грустит от развода. При этом на днях, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в суд исковое заявление в отношении мужа.
Telegram / Татьяна Бакальчук / Kadyrov_95