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1 августа, 17:06

Суд оставил без движения иск владелицы Wildberries Бакальчук о разводе с мужем

Савёловский районный суд Москвы оставил без движения иск основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к её супругу Владиславу о расторжении брака. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

"Оставлено без движения", — указано в судебной карточке.

Напомним, ранее Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries в связи со сделкой между маркетплейсом и рекламной компанией Russ Outdoor. Предприниматель попросил помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина уверен, что его жена Татьяна Бакальчук связалась с мошеннической компанией, которая не подпускает его к семье. Однако жена опровергла эту версию, указав, что Владислав таким образом грустит от развода. При этом на днях, 30 июля, гендиректор Wildberries подала в суд исковое заявление в отношении мужа.

Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала
Владелица Wildberries Бакальчук уехала с детьми в Белоруссию на фоне скандала
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Telegram / Татьяна Бакальчук / Kadyrov_95

Наталья Демьянова
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