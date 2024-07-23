Кадыров поможет хозяину Wildberries Бакальчуку вернуть жену и победить рейдеров

Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал предотвратить рейдерский захват маркетплейса Wildberries. По его словам, компанию переводят в чужие руки путём юридических махинаций через компанию Russ. Кроме того, рейдеры оградили Татьяну Бакальчук от семьи, она не может встретиться с мужем.

Кадыров поможет Бакальчук вернуть жену и победить рейдеров. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Кадыров отметил, что сейчас активы Wildberries путём юридических махинаций идут в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Причём, по его словам, злоумышленники даже не стараются скрыться: оборот фирмы в сто раз меньше WB, а также отсутствие совпадения по характеру бизнеса говорит о грязной преступной схеме.

"Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.

Кадыров пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь вернуть в семью Бакальчук и защитить законный бизнес. По его словам, этим вопросом займётся депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов.