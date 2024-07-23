Кадыров поможет хозяину Wildberries Бакальчуку вернуть жену и победить рейдеров
Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал предотвратить рейдерский захват маркетплейса Wildberries. По его словам, компанию переводят в чужие руки путём юридических махинаций через компанию Russ. Кроме того, рейдеры оградили Татьяну Бакальчук от семьи, она не может встретиться с мужем.
Кадыров поможет Бакальчук вернуть жену и победить рейдеров. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Кадыров отметил, что сейчас активы Wildberries путём юридических махинаций идут в чужие руки через компанию Russ Outdoor. Причём, по его словам, злоумышленники даже не стараются скрыться: оборот фирмы в сто раз меньше WB, а также отсутствие совпадения по характеру бизнеса говорит о грязной преступной схеме.
"Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.
Кадыров пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь вернуть в семью Бакальчук и защитить законный бизнес. По его словам, этим вопросом займётся депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов.
Ранее Татьяна Бакальчук заявляла, что передача Wildberries детям ещё не обсуждалась. По её словам, эту тему в её семье пока не поднимали, потому что сейчас основные задачи детей — спорт и обучение. Напомним, бизнесвумен воспитывает семерых наследников.
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