Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала героем нового выпуска "Шоу Воли", где призналась в шопоголизме. Бизнесвумен рассказала, что не может остановиться от покупок, — она заходит в приложение несколько раз в день и регулярно откладывает что-то в корзину, которая уже переполнилась. За всё время пользования маркетплейсом Бакальчук потратила 8 миллионов 205 тысяч и 234 рубля.

Бакальчук призналась в шопоголизме и показала, сколько потратила на покупках в Wildberries. Видео © Rutube / Шоу Воли

"Сумма выкупа — восемь миллионов. Не так уж и много. Двадцать лет я покупаю. Слушайте, 8 миллионов разделить на 20 лет, всего лишь 400 тысяч в год, не так уж и много", — рассуждает она.

Бакальчук уточнила, что в корзине у неё были отложены, в частности, детские вещи, также она выбирала купальники, туфли и чайный сервиз. Причём к посуде у бизнесвумен отношение особое — практически на каждый праздник и время года она должна быть разная. На данный момент в корзине 48-летней основательницы Wildberries сотни товаров на примерно полмиллиона рублей.

"Я открою секрет, у каждой девушки примерно на такую сумму в корзине лежат вещи, но она не покупает. Очень много вещей, которые ты хочешь купить, а не знаешь, надо тебе или не надо", — отметила Бакальчук.