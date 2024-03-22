Предприниматель установит в Подмосковье памятник Бакальчук после шутки подписчика

В Красногорске планируют установить памятник Татьяне Бакальчук, которая основала один из известнейших в России маркетплейсов Wildberries, пишет Regions . За разработку, реализацию и финансирование проекта взялся предприниматель Евгений Трифонов.

Он подчеркнул, что изготовление и установка памятника стоили 300 тысяч рублей. Создание монумента заняло примерно две недели. По словам бизнесмена, идею в шутку подкинул один из подписчиков, но Трифонов воспринял слова всерьёз. Статуя выполнена в золотом цвете в натуральную величину из сверхпрочного пластика с антивандальным покрытием.