Предприниматель установит в Подмосковье памятник Бакальчук после шутки подписчика
Предприниматель Трифонов установит в Красногорске памятник главе WB Бакальчук
Основательница маркетплейсов Wildberries Татьяна Бакальчук. Обложка © ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
В Красногорске планируют установить памятник Татьяне Бакальчук, которая основала один из известнейших в России маркетплейсов Wildberries, пишет Regions. За разработку, реализацию и финансирование проекта взялся предприниматель Евгений Трифонов.
Он подчеркнул, что изготовление и установка памятника стоили 300 тысяч рублей. Создание монумента заняло примерно две недели. По словам бизнесмена, идею в шутку подкинул один из подписчиков, но Трифонов воспринял слова всерьёз. Статуя выполнена в золотом цвете в натуральную величину из сверхпрочного пластика с антивандальным покрытием.
"Установить планируем уже во вторник. А через какое-то время памятник, возможно, демонтируют и перенесут в наш офис — мы специально делали его в облегчённом варианте", — сообщил Трифонов.
Недавно в Москве был открыт памятник героям советской подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия". Он был воздвигнут Российским военно-историческим обществом по поручению президента Владимира Путина.