Памятник героям-молодогвардейцам появился в Москве

Памятник героям советской подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия" был открыт в Москве в среду на Молодогвардейской улице. Он был воздвигнут Российским военно-историческим обществом (РВИО) по поручению президента Владимира Путина.

В монументе скульптора Михаила Баскакова были впервые запечатлены вместе шесть героев СССР: Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин и Иван Туркенич и Герой России Виктор Третьякевич. Первый камень заложили в 1960-х годах, однако скульптуру открыли только сейчас.

"Бесчеловечная, дикая в своей звериной жестокости" расправа над молодогвардейцами стала одним из символов сопротивления советского народа гитлеровцам, заявил помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский на торжественной церемонии открытия монумента. Наше поколение воспитывалось на этом подвиге и на подвигах наших дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны, поэтому очень важно передать эту память следующим поколениям россиян, сказал в свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.