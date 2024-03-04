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Болгарский депутат Петков заявил, что памятник солдату "Алёше" не снесут

4 марта, 05:53
Памятник советскому воину-освободителю ("Алёша") в городе Пловдив в Болгарии. Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Памятник советскому воину-освободителю ("Алёша") в городе Пловдив в Болгарии. Обложка © ТАСС / Игорь Ленкин

Власти Болгарии не снесут памятник советскому солдату-освободителю "Алёша" в городе Пловдиве, сказал депутат болгарского парламента Иван Петков. По его словам, монумент защищают и он будет стоять как символ уважения к русскому народу.

"Я, как представитель Болгарии и моего города Пловдива, должен сказать, что то, что произошло в Софии с памятником Советской армии, не произойдёт в Пловдиве. "Алёша" будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу", — цитирует Петкова РИА "Новости".

По его словам, нынешние болгарские власти хотят понравиться "западным партнёрам", поэтому пытаются уничтожить историю своей страны. При этом Петков не исключил, что в будущем получится также восстановить памятник Советской армии в Софии.

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Напомним, в январе Муниципальный совет города Пловдива предложил перенести памятник советскому солдату "Алёша" в Музей социалистического искусства. Депутаты посчитали, что он "неверно отражает историческую реальность". При этом позже в Пловдиве состоялась акция в защиту монумента. А в декабре прошлого года власти Болгарии решили снести памятник Советской армии в Софии. В МИД РФ назвали эту ситуацию позорной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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