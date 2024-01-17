Жители Болгарии встали на защиту "Алёши"

В болгарском городе Пловдиве сегодня, 17 января, состоялась акция в защиту памятника советскому солдату-освободителю Алёше, который планируют перенести в Музей социалистического искусства. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"Памятник является символом антифашистской борьбы, такие символы есть в Европе и в США. Это люди, которые отдали свои жизни за то, чтобы мир сегодня был свободным", — передаёт телевидение слова депутата городского совета Константина Палазова.

Примечательно, что на акции побывал и член партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) Владимир Славенски, который ранее стал инициатором переноса памятника. Протестующие негативно отреагировали на его выступление, в ходе которого депутат заявил, что памятник нужно убрать с холма Бунарджик, так как он символизирует "оккупацию Болгарии".

Сегодня также стало известно, что в городском совете обсуждать перенос "Алёши" не будут, как это планировалось на прошлой неделе. Вместо этого возможность переноса изучат заместители мэра города по строительству и финансам, которые установят стоимость процесса. В администрации Пловдива также намерены обсудить возможность проведения референдума по сохранению памятника.