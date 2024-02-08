В Новокузнецке планируют установить памятник Иосифу Сталину

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил градостроителям и главам районов подумать, где можно установить памятник Иосифу Сталину. При этом градоначальник предложил обсудить вопрос с населением и отметил, что нужно всё организовать так, чтобы никого не обидеть.

В эфире программы "Утро с мэром" Кузнецов поздравил депутата горсовета Новокузнецка коммуниста Леонида Буракова с юбилеем. Ведущий передачи отметил, что лучшим подарком для Буракова стал бы памятник Сталину в Новокузнецке, о котором тот давно мечтает.

"Я дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно поставить некую экспозицию. И давайте вместе подумаем, какая она должна быть. Как никак у нас КМК имени Сталина всегда был, у нас город назывался Сталинском, все наши руководители ЦК, наши первые секретари горкома партии и ЦК и сам Сталин были на прямой связи", — подчеркнул Кузнецов.

Градоначальник дополнил, что раньше Сталинск был городом прямого подчинения и во время Великой Отечественной войны (ВОВ), и после неё при строительстве ЗапСиба и других заводов. Кузнецов пояснил, что с точки зрения исторической диалектики Сталин вызывает очень много противоречий. По его словам, есть люди, "которых он обидел, которых он уничтожил", но в целом благодаря ему было сделано очень многое — были подтянуты социальная инфраструктура, сельское хозяйство, появились фабрики и цеха.