Кириенко и Сальдо открыли памятник географу Козлову в заповеднике "Аскания-Нова"
Владимир Сальдо, Николай Овсиенко и Сергей Кириенко у памятника Петру Козлову в Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и зампред Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко открыли памятник русскому военному географу Петру Козлову в заповеднике "Аскания-Нова". Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Кириенко и Сальдо открыли памятник географу Козлову в заповеднике "Аскания-Нова". Видео © Telegram / Администрация Херсонской области
Выступая перед собравшимися, Кириенко напомнил о великой роли учёного. Так, именно он привёз в регион первых лошадей Пржевальского и помог после Октябрьской революции сохранить уникальное наследие заповедника.
"Огромное спасибо коллективу "Аскании-Нова". Это историческое место является гордостью не только для Херсонской области, но и для всей нашей большой страны", — добавил Кириенко.
В свою очередь Сальдо указал на особую важность исторической памяти и прошлого Херсонской области, которое у региона пытались отобрать. Монумент установлен при содействии РВИО и символизирует самоотверженность, мужество и преданность родному Отечеству.
Ранее Сергей Кириенко, в очередной раз прибыв в Херсонскую область, посетил в том числе школу № 1 Верхнерогачикского округа. Так, после ремонта там появился новый компьютерный класс, оснащённый ноутбуками и интерактивными досками, и столовая с бесплатным горячим питанием.