Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и зампред Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко открыли памятник русскому военному географу Петру Козлову в заповеднике "Аскания-Нова". Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кириенко и Сальдо открыли памятник географу Козлову в заповеднике "Аскания-Нова". Видео © Telegram / Администрация Херсонской области

Выступая перед собравшимися, Кириенко напомнил о великой роли учёного. Так, именно он привёз в регион первых лошадей Пржевальского и помог после Октябрьской революции сохранить уникальное наследие заповедника.

"Огромное спасибо коллективу "Аскании-Нова". Это историческое место является гордостью не только для Херсонской области, но и для всей нашей большой страны", — добавил Кириенко.

В свою очередь Сальдо указал на особую важность исторической памяти и прошлого Херсонской области, которое у региона пытались отобрать. Монумент установлен при содействии РВИО и символизирует самоотверженность, мужество и преданность родному Отечеству.