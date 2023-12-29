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28 декабря, 21:37

Кириенко посетил школы Геническа и оценил качество их ремонта

Кириенко: Инфраструктура Херсонщины не должна уступать другим регионам России

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Обложка © t.me / Администрация Херсонской области

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Обложка © t.me / Администрация Херсонской области

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Херсонскую область. В частности, в регионе он оценил работу по модернизации и обновлению образовательных учреждений, сообщили в телеграм-канале руководства региона.

Кириенко посетил образовательные учреждения в Херсонской области. Видео © t.me / Таврия. Новости Херсонской области

Кириенко посетил образовательные учреждения Геническа, где оценил прогресс в обновлении школ, осмотрел новое оборудование и принял участие в открытии ФОКа Генической школы № 2. В ходе визита он подчеркнул, что находящиеся на территории области инфраструктурные объекты, особенно образовательные, за 30 лет Украины пришли в полную негодность и сильно деградировали.

"Инфраструктура должна быть не просто восстановлена, она должна быть кардинально другого качества", — заявил замглавы АП.

Помимо этого, он рассказал про несправедливость, с которой сталкивается Херсонщина. Кириенко отметил, что там очень плодородная земля, которая летом даёт много овощей и фруктов, создавая переизбыток. Зимой же наоборот эти продукты привозятся в регион из других субъектов РФ. Замруководителя Администрации президента РФ пообещал, что эта проблема будет решена.

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Недавно Кириенко рассказал, что в России за последние шесть лет волонтёрское движение претерпело значительные изменения. По словам чиновника, количество участников изменилось с 3% жителей страны в 2013 году, до 28% в 2023-м.

Алексей Соловьёв
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