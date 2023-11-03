Путин отказался считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России

Название "новые регионы" не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожья и Херсонщины, которые раньше входили в состав Российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны 3 ноября.

"Новые [территории] — они же не новые для нас, это российские территории, но "новые старые" — как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать: "Наши исторические территории". Давайте подумаем", — подчеркнул глава государства.