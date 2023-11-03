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3 ноября, 13:39

Путин отказался считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России

Путин: "Новые регионы" для России являются историческими территориями

Название "новые регионы" не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожья и Херсонщины, которые раньше входили в состав Российского государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты страны 3 ноября.

"Новые [территории] — они же не новые для нас, это российские территории, но "новые старые" — как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать: "Наши исторические территории". Давайте подумаем", подчеркнул глава государства.

Так Путин прокомментировал предложение называть перечисленные территории "новыми старыми" регионами.

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Напомним, 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. В сентябре 2023 года глава государства предложил назначить 30-е число Днём воссоединения регионов с РФ. В праздничный день Путин выступил с видеообращением.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Дарья Нарыкова
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