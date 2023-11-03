"Нацистская мразь": Путин рассказал, что стало причиной воссоединения России с Крымом

Политика Киева стала причиной воссоединения России с Крымом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами нового состава Общественной палаты страны. Если бы к русским людям на полуострове относились нормально, то никто бы не начал предпринимать никаких действий, связанных с Крымом.

"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <…> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну как? Если б там всё было хорошо и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали?" — указал Путин.

Российский лидер пояснил, что необходимо было защитить россиян от "нацистской мрази".

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме.