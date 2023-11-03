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3 ноября, 13:13

"Нацистская мразь": Путин рассказал, что стало причиной воссоединения России с Крымом

Путин: РФ не стала бы возвращать Крым, если бы к русским относились нормально

Политика Киева стала причиной воссоединения России с Крымом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами нового состава Общественной палаты страны. Если бы к русским людям на полуострове относились нормально, то никто бы не начал предпринимать никаких действий, связанных с Крымом.

"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <…> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну как? Если б там всё было хорошо и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали?" указал Путин.

Российский лидер пояснил, что необходимо было защитить россиян от "нацистской мрази".

Путин: Никакой Украины в составе Российской империи ещё не было

Путин: Никакой Украины в составе Российской империи ещё не было

Напомним, что Крым вошёл в состав России в 2014 году — его судьбу решали жители полуострова, 96% которых высказались за присоединение к РФ на всенародном референдуме.

Ранее, открывая эту встречу, президент Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства, который будет отмечаться 4 ноября, и отметил, что в самом названии торжества уже заложен его глубочайший смысл. На встрече Путин заявил об очень высоком уровне коррупции Украины в мире.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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