Кириенко заявил о возросшем интересе россиян к волонтёрству

В России за последние шесть лет волонтёрское движение претерпело значительные изменения: с 3% жителей страны, участвовавших в добровольческом движении в 2013 году, до 28% в 2023-м. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в ходе церемонии вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.

"За эти шесть лет, у нас сам праздник, 5 декабря, День волонтёра и добровольца, — это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он принял в 2017 году, прошло всего шесть лет, но за это время, мне кажется, волонтёрство и добровольчество в России прошли какую-то огромную дистанцию", — сказал Кириенко.

Он отметил, что в 2013 году только 3% граждан принимали участие хотя бы в одном волонтёрском проекте. После основания Дня волонтёра и добровольца 7% жителей страны стали участвовать. А последний опрос ВЦИОМа показал, что 28% граждан страны занимаются такой деятельностью.