Кириенко заявил о возросшем интересе россиян к волонтёрству
Кириенко: 28% россиян участвуют в волонтёрском движении
В России за последние шесть лет волонтёрское движение претерпело значительные изменения: с 3% жителей страны, участвовавших в добровольческом движении в 2013 году, до 28% в 2023-м. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в ходе церемонии вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года.
"За эти шесть лет, у нас сам праздник, 5 декабря, День волонтёра и добровольца, — это решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое он принял в 2017 году, прошло всего шесть лет, но за это время, мне кажется, волонтёрство и добровольчество в России прошли какую-то огромную дистанцию", — сказал Кириенко.
Он отметил, что в 2013 году только 3% граждан принимали участие хотя бы в одном волонтёрском проекте. После основания Дня волонтёра и добровольца 7% жителей страны стали участвовать. А последний опрос ВЦИОМа показал, что 28% граждан страны занимаются такой деятельностью.
Отметим, что российский лидер старается регулярно встречаться с добровольцами. Буквально месяц назад после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства Владимир Путин пообщался с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции.
ТАСС / Эрик Романенко