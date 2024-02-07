Кириенко осмотрел школу и больницу в Верхнем Рогачике под Херсоном

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в очередной раз прибыл с рабочим визитом в Херсонскую область в рамках контроля за реализацией программы социально-экономического развития новых регионов до 2030 года. Одним из первых пунктов в его маршруте стало посещение школы № 1 Верхнерогачикского округа.

Сергей Кириенко осмотрел классы, спортзал и пищеблок школы № 1 Верхнерогачикского округа. Видео © Администрация Херсонской области

После воссоединения с Россией в школе произошли значительные изменения: у учеников появился новый компьютерный класс, оснащённый ноутбуками и интерактивными досками, также было организовано бесплатное горячее питание. Кириенко прогулялся по школе, осмотрел спортивный зал и пообщался со старшеклассниками, которые рассказали о своём стремлении поступить в ведущие вузы страны.

Затем представитель президентской администрации посетил местную больницу и станцию скорой помощи. Директор медучреждения Елена Кулик рассказала, что при поддержке российской системы здравоохранения в Верхнем Рогачике обновляют оборудование и выстраивают новые стандарты лечения. В 2023 году больница получила современное материально-техническое оснащение: аппарат для рентгенографии, анализатор гликированного гемоглобина, автомобили скорой помощи. Для пожилых и тяжело больных пациентов в больнице развернули паллиативное отделение. А в ближайших планах провести капитальный ремонт здания лечебницы. Он будет осуществлен силами шефов-регионов.

В больнице Верхнего Рогачика Кириенко рассказали, как изменилась их жизнь после воссоединения с Россией. Видео © Администрация Херсонской области