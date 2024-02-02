В Алма-Ате установили инсталляцию с падающими памятниками Назарбаеву
Инсталляция с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Katya Paukovich
В Алма-Ате в Доме офицеров установили арт-инсталляцию с падающими памятниками первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает Massaget.
Инсталляцию с падающим Нурсултаном Назарбаевым установили на выставке "Буран – Байконур, между Шёлковым путём и Млечным". Видео © Youtube / TengriVids
По информации издания, арт-объект "Пять версий падения автора" скульптора Ербосына Мельдибекова появился в рамках выставки "Буран – Байконур, между Шёлковым путём и Млечным". Композиция посвящена сносу монументов различным историческим фигурам, в том числе и в Казахстане. В инсталляции художник отразил момент разрушения памятника Феликсу Дзержинскому в Алма-Ате в 1992 году, сноса памятника Назарбаеву в Талдыкоргане в 2022-м, обрушения памятника Владимиру Ленину в Харькове в 2014-м, взрыва памятника Иосифу Сталину в Праге в 1962-м и разрушения памятника Саддаму Хусейну в Багдаде в 2003-м.
"Дизайн постамента памятника самому себе художник скопировал с постамента прижизненного памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Астане, тогдашнем Нур-Султане. В свою очередь, постамент памятника Назарбаеву был с упрощениями и искажениями скопирован с постаментов парковых скульптур сада Тюильри в Париже, реконструированного во времена Второй империи Наполеоном III, в характерном неоимперском стиле", — говорится в описании к памятнику.
Некоторые памятники Назарбаеву придуманы таким образом, будто политик заваливается и падает со своего постамента, на других композициях бывший президент Казахстана и вовсе висит вниз головой.
Ранее Лайф писал, что в Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву. Монумент демонтировали из-за того, что переименовали университет.