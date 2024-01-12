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12 января, 15:34

В Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву

Открытие монумента Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны в Астане. Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан

Открытие монумента Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны в Астане. Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан

В Астане с территории Национального университета обороны убрали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Как сообщили в Минобороны республики, монумент перенесут в здание Государственного военно-исторического музея.

В ведомстве объяснили, что памятник демонтировали из-за того, что университет переименовали. Ранее он носил имя Елбасы ("лидер нации", официальный титул первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева). Сейчас же вуз называется Национальный университет обороны РК.

В Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву. Фото © телеграм-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

В Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву. Фото © телеграм-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

"В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК", приводит издание Nur.kz сообщение официального представителя Минобороны.

Сейчас монумент находится на временном хранении в одном из помещений ведомства. После проведения подготовительных мероприятий его отправят в музей. Памятник был официально открыт 3 июля 2020 года.

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Напомним, что Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года, но закон о первом президенте позволял ему пользоваться рядом привилегий. Однако в начале прошлого года нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым лишил Назарбаева привилегий и статуса Елбасы.

Александра Вишнякова
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