В Астане с территории Национального университета обороны убрали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Как сообщили в Минобороны республики, монумент перенесут в здание Государственного военно-исторического музея.

В ведомстве объяснили, что памятник демонтировали из-за того, что университет переименовали. Ранее он носил имя Елбасы ("лидер нации", официальный титул первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева). Сейчас же вуз называется Национальный университет обороны РК.

В Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву. Фото © телеграм-канал "Астана - Что? Где? Когда?"

"В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник первого президента РК, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание Государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК", — приводит издание Nur.kz сообщение официального представителя Минобороны.

Сейчас монумент находится на временном хранении в одном из помещений ведомства. После проведения подготовительных мероприятий его отправят в музей. Памятник был официально открыт 3 июля 2020 года.