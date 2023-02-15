Токаев лишил Назарбаева привилегий и статуса Елбасы
Токаев отменил закон о первом президенте Казахстана и лидере нации Нурсултане Назарбаеве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ, который признаёт утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы". Об этом сообщает пресс-служба лидера.
Напомним, что Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Однако закон о первом президенте позволял ему пользоваться рядом привилегий. Так, Назарбаев мог пожизненно обращаться к народу страны и государственным органам по вопросам внутренней и внешней политики, безопасности и госстроительства.
Теперь же, после отмены закона, Назарбаев лишается этого права. Кроме того, отменяется норма о том, что на имущество первого президента и проживающих с ним членов семьи, а также учреждаемых им юридических лиц не могут быть наложены ограничения. Помимо того, утратит силу положение о гарантиях банковской тайны и неприкосновенности счетов Назарбаева и членов его семьи. Титула Елбасы (лидера нации) политик также лишается.
Тем не менее некоторые привилегии у Назарбаева остались. Так, он имеет право посещать совместные заседания палат парламента, торжественные заседания, посвящённые вступлению в должность главы государства, а также заседания по случаю госпраздников и другие мероприятия. Также у экс-президента останется квартира и государственная дача, личная охрана, персональный автомобиль с водителями, бесплатный проезд по стране, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.
Ранее стало известно о госпитализации Назарбаева в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Позже пресс-секретарь сообщила, что первый президент Казахстана перенёс операцию. В Национальном научном кардиохирургическом центре объяснили, что процедура была запланирована ещё в прошлом году. 23 января политика выписали.
ТАСС / Павел Александров