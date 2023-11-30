Назарбаев признался в мемуарах, что у него есть вторая жена и двое сыновей
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал в собственных мемуарах "Моя жизнь", что у него есть вторая жена, которая родила ему двух сыновей. Они начали встречаться в начале двухтысячных.
В книге воспоминаний говорится, что со второй супругой, Асель Исабаевой, Назарбаев познакомился в городе Талдыкорган, который располагается на юго-востоке Казахстана. Она была одной из тех, кто встречал президента у трапа самолёта. Специально для этого случая подбирались "самые пригожие" из девушек, отметил бывший глава Казахстана.
Назарбаев долгое время вспоминал об Асель. Позже он прочёл в СМИ, что девушка завоевала Гран-при на конкурсе "Мисс Казахстан", что и подтолкнуло его устроить встречу.
"Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества", — приводит слова из книги издание Orda.kz.
Отмечается, что влюблённые заключили брак "по мусульманскому обычаю". Через какое-то время Асель родила Нурсултану двух сыновей — Таумана и Байкена. После рождения первого сына Назарбаев рассказал обо всём Саре (первая жена экс-президента). Она "проявила благородство", узнав о свадьбе, а три их дочери также с пониманием отнеслись к произошедшему.
Ранее Лайф писал, что в январе этого года бывший президент Казахстана перенёс операцию на сердце. Она прошла успешно. Кроме того, в том же месяце депутаты парламента на совместном заседании палат признали утратившим силу закон "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы (лидере нации)".
Евгений Биятов / POOL / ТАСС