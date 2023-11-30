Назарбаев признался в мемуарах, что у него есть вторая жена и двое сыновей

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал в собственных мемуарах "Моя жизнь", что у него есть вторая жена, которая родила ему двух сыновей. Они начали встречаться в начале двухтысячных.

В книге воспоминаний говорится, что со второй супругой, Асель Исабаевой, Назарбаев познакомился в городе Талдыкорган, который располагается на юго-востоке Казахстана. Она была одной из тех, кто встречал президента у трапа самолёта. Специально для этого случая подбирались "самые пригожие" из девушек, отметил бывший глава Казахстана.

Назарбаев долгое время вспоминал об Асель. Позже он прочёл в СМИ, что девушка завоевала Гран-при на конкурсе "Мисс Казахстан", что и подтолкнуло его устроить встречу.

"Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества", — приводит слова из книги издание Orda.kz.