Скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

На 71-м году жизни скончался Болат Назарбаев — бизнесмен и младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-лидера Айдос Укибай.

"Скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", — написал он в социальной сети Х (бывший Twitter), отметив, что Назарбаев долгое время болел.

По данным местного портала ratel.kz, смерть наступила утром 13 ноября в результате остановки сердца. Медики пытались оживить Назарбаева и почти полчаса реанимировали пациента, однако спасти его не удалось.