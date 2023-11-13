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13 ноября, 07:28

Скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Пресс-секретарь Назарбаева подтвердил смерть его младшего брата Болата

<p>Болат Назарбаев. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Болат Назарбаев. Обложка © wikipedia

На 71-м году жизни скончался Болат Назарбаев — бизнесмен и младший брат бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-лидера Айдос Укибай.

"Скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", — написал он в социальной сети Х (бывший Twitter), отметив, что Назарбаев долгое время болел.

По данным местного портала ratel.kz, смерть наступила утром 13 ноября в результате остановки сердца. Медики пытались оживить Назарбаева и почти полчаса реанимировали пациента, однако спасти его не удалось.

В 2022 году СМИ сообщали, что у младшего брата бывшего казахского президента диагностировали серьёзные болезни: рак гортани, который был осложнён внутрибольничной пневмонией, тромбозом и диабетом. А недавно, 4 ноября, издания писали, что он попал в больницу с повторным инфарктом.

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Лайф рассказывал о проблемах со здоровьем и у самого Нурсултана Назарбаева. 20 января 2023 года первого президента республики госпитализировали в одну из больниц Астаны, у него наблюдались проблемы с сердцем. Как рассказала пресс-секретарь политика, он перенёс операцию. При этом в Национальном научном кардиохирургическом центре объяснили, что процедура была плановой. 23 января Назарбаева выписали из больницы. На публике после госпитализации он появился лишь спустя пару месяцев — 19 марта проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана.

Николь Вербер
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