Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 06:47

Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце

Назарбаев проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после операции на сердце появился на публике. Он проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Видео опубликовал его пресс-секретарь Айдос Укибай в "Твиттере".

Назарбаев проголосовал на парламентских выборах. Видео © Twitter / Aidos_Ukibay

Как сообщил Укибай, первый президент Казахстана посетил избирательный участок № 393, который находится в здании Государственного театра оперы и балета "Астана опера". На кадрах видно, как Назарбаев отмечает свой выбор в бюллетене и кидает его в урну для голосования.

В Казахстане начались парламентские выборы

В Казахстане начались парламентские выборы

Напомним, 20 января стало известно о госпитализации Назарбаева в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Позже пресс-секретарь сообщила, что первый президент Казахстана перенёс операцию. В Национальном научном кардиохирургическом центре объяснили, что процедура была запланирована ещё в прошлом году. Назарбаева выписали из больницы 23 января.

Обложка ©

Twitter / Aidos_Ukibay

Светлана Оперук
  • Новости
  • Нурсултан Назарбаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров