Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце
Назарбаев проголосовал на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после операции на сердце появился на публике. Он проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Видео опубликовал его пресс-секретарь Айдос Укибай в "Твиттере".
Назарбаев проголосовал на парламентских выборах. Видео © Twitter / Aidos_Ukibay
Как сообщил Укибай, первый президент Казахстана посетил избирательный участок № 393, который находится в здании Государственного театра оперы и балета "Астана опера". На кадрах видно, как Назарбаев отмечает свой выбор в бюллетене и кидает его в урну для голосования.
Напомним, 20 января стало известно о госпитализации Назарбаева в одну из больниц Астаны из-за проблем с сердцем. Позже пресс-секретарь сообщила, что первый президент Казахстана перенёс операцию. В Национальном научном кардиохирургическом центре объяснили, что процедура была запланирована ещё в прошлом году. Назарбаева выписали из больницы 23 января.
Twitter / Aidos_Ukibay