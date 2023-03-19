Назарбаев впервые появился на публике после операции на сердце

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые после операции на сердце появился на публике. Он проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Видео опубликовал его пресс-секретарь Айдос Укибай в "Твиттере".

Как сообщил Укибай, первый президент Казахстана посетил избирательный участок № 393, который находится в здании Государственного театра оперы и балета "Астана опера". На кадрах видно, как Назарбаев отмечает свой выбор в бюллетене и кидает его в урну для голосования.