В Казахстане начались парламентские выборы
Утром 19 марта в Казахстане начались всеобщие выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Большинство избирательных участков уже открыты, сообщает ЦИК республики.
Голосовать можно до 20:00 по местному времени (17:00 мск), после чего начнётся подсчёт.
Всего будет работать 10,2 тысячи избирательных участков, в том числе 77 за рубежом. Обладают правом голоса свыше 12,3 миллиона человек. Президент республики Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал.
А ранее в Казахстане анонсировали визит Путина в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева.
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