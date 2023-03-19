В Казахстане начались парламентские выборы

Утром 19 марта в Казахстане начались всеобщие выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Большинство избирательных участков уже открыты, сообщает ЦИК республики.

Голосовать можно до 20:00 по местному времени (17:00 мск), после чего начнётся подсчёт.