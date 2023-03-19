Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 02:39

В Казахстане начались парламентские выборы

Утром 19 марта в Казахстане начались всеобщие выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Большинство избирательных участков уже открыты, сообщает ЦИК республики.

Голосовать можно до 20:00 по местному времени (17:00 мск), после чего начнётся подсчёт.

В Казахстане вслед за Нур-Султаном хотят переименовать и всю страну

В Казахстане вслед за Нур-Султаном хотят переименовать и всю страну

Всего будет работать 10,2 тысячи избирательных участков, в том числе 77 за рубежом. Обладают правом голоса свыше 12,3 миллиона человек. Президент республики Касым-Жомарт Токаев уже проголосовал.

А ранее в Казахстане анонсировали визит Путина в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Касым-Жомарта Токаева.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров