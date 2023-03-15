В Казахстане вслед за Нур-Султаном хотят переименовать и всю страну

В Казахстане настаивают на переименовании страны в Казахскую Республику. Инициатор предложения — лидер местной демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") Азат Перуашев, сообщает РИА "Новости". Он ещё в 2019 году вносил в нижнюю палату инициативу о введении официального названия Казахская Республика — из тех соображений, что "республику надо называть по названию народа, который её создал".