В Казахстане вслед за Нур-Султаном хотят переименовать и всю страну
Демократическая партия "Ак жол" настаивает на переименовании Казахстана в Казахскую Республику
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Казахстане настаивают на переименовании страны в Казахскую Республику. Инициатор предложения — лидер местной демократической партии "Ак жол" ("Светлый путь") Азат Перуашев, сообщает РИА "Новости". Он ещё в 2019 году вносил в нижнюю палату инициативу о введении официального названия Казахская Республика — из тех соображений, что "республику надо называть по названию народа, который её создал".
"Мы считаем, что это восстановит историческую справедливость", — приводит слова Перуашева его пресс-служба.
К слову, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который возглавлял верхнюю палату парламента республики в 2019 году, заявлял, что оснований для такого переименования нет, а в стране "много других проблем, требующих решения".
Напомним, что прошлой осенью вступил в силу указ об обратном переименовании столицы республики из Нур-Султана в Астану. Кроме того, Парламент Казахстана исключил День первого президента из числа госпраздников, Назарбаева лишили статуса почётного сенатора.