Пресс-служба Токаева сообщила, что в Казахстане ждут визита Путина в этом году

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Казахстане в этом году, сообщила пресс-служба главы республики Касыма-Жомарта Токаева.

"В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года", — отметили в пресс-службе.