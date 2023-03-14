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14 марта, 10:06

Пресс-служба Токаева сообщила, что в Казахстане ждут визита Путина в этом году

Пресс-служба Токаева отметила важность предстоящего визита Путина в Казахстан

Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Казахстане в этом году, сообщила пресс-служба главы республики Касыма-Жомарта Токаева.

"В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года", — отметили в пресс-службе.

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Как сообщал Лайф, 6 марта состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону развитие сотрудничества в сфере энергетики, транспортные коридоры и торговлю между странами.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Никита Никонов
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