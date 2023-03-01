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1 марта, 10:46

Песков заявил о положительной динамике развития отношений с Казахстаном

Россия дорожит многоформатными отношениями с Казахстаном, Кремль фиксирует положительную динамику их развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции во время визита в Астану.

"Мы дорожим нашими отношениями. Нас объединяют и двусторонние связи, весьма и весьма многоформатные. Нас объединяет совместное участие в интеграционных проектах. И мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не говорят ли антироссийские заявления Блинкена о "раскаливании" отношений между Москвой и Астаной.

Блинкен в одном выступлении успел более 10 раз обвинить Россию в агрессии

Блинкен в одном выступлении успел более 10 раз обвинить Россию в агрессии

Ранее Лайф рассказывал, что в Казахстане предложили избавиться от советских названий регионов. Их хотят заменить историческими топонимами.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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