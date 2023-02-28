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28 февраля, 16:07

Блинкен в одном выступлении успел более 10 раз обвинить Россию в агрессии

Госсекретарь США Блинкен на пресс-конференции в Казахстане более 10 раз обвинил Россию в агрессии

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане более десяти раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.

На протяжении всей своей речи политик повторял слова "вторжение", "нападение", "агрессия", обвиняя РФ не только в разжигании конфликта, но и в "нарушении Устава ООН". Также Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Казахстана и его свободное определение будущего. Кроме того, американский госсекретарь поблагодарил власти республики за то, что они помогли россиянам, покинувшим РФ с февраля прошлого года.

Размер платы: что привез Блинкен в Казахстан

Размер платы: что привез Блинкен в Казахстан

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя резко ответил Блинкену на странное заявление о нелюбви американцев к войнам. Российский дипломат напомнил коллеге из Вашингтона о 251 зарубежной военной операции США после холодной войны.

Обложка ©

ТАСС / Турар Казангапов

Никита Никонов
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