Блинкен в одном выступлении успел более 10 раз обвинить Россию в агрессии

Американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане более десяти раз обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине.

На протяжении всей своей речи политик повторял слова "вторжение", "нападение", "агрессия", обвиняя РФ не только в разжигании конфликта, но и в "нарушении Устава ООН". Также Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Казахстана и его свободное определение будущего. Кроме того, американский госсекретарь поблагодарил власти республики за то, что они помогли россиянам, покинувшим РФ с февраля прошлого года.