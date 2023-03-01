В Казахстане предложили избавиться от советских названий регионов

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать некоторые регионы в стране, которые получили названия в советское время. С такой инициативой он выступил на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказгане, сообщает портал Tengrinews.kz.

"Когда область создавалась, были предложения назвать её Центрально-Казахстанской областью. Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать её областью Улытау. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности", — подчеркнул Абдыгалиулы.

По его словам, ещё со времён СССР была традиция давать областям административные названия и такие регионы существуют по сей день. Поэтому, подчеркнул Абдыгалиулы, нужно именовать их в честь священных земель с тысячелетней историей. Так, он предложил переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в Алтай, Северо-Казахстанскую — в Казалжар, а Павлодарскую — в область Баянауыл.

"Это, безусловно, вдохновит всех жителей страны", — уверен Абдыгалиулы.