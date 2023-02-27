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27 февраля, 09:40

Казахстан закрыл торгпредство в России

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России по итогам принятия соответствующего постановления правительства республики после публичных обсуждений. Документ опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК.

"Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в РФ", — сказано в постановлении.

Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России

Зачем Казахстану в Евросоюз и закрытое торгпредство в России

Напомним, 1 февраля Минторг Казахстана вынес на обсуждение проект о ликвидации торгпредства в России на портале "Открытые нормативные правовые акты". В Минпромторге страны объяснили планы закрыть ведомство оптимизацией работы госорганов. Публичные обсуждения проходили до 15 февраля.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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