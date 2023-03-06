Путин и Токаев созвонились для обсуждения трёх важных тем
Путин и Токаев обсудили партнёрство в энергетике, логистике и экономике
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Сергей Бобылев
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону развитие сотрудничества в сфере энергетики, транспортные коридоры и торговлю между странами. Детали переговоров глав двух государств раскрыли в пресс-службе Кремля.
"Подробно обсуждены различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях", — говорится в заявлении.
Главы государств подтвердили желание укреплять связи между Россией и Казахстаном. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "в целом обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, это и транспортные коридоры, и торгово-экономическое взаимодействие".
Ранее Песков отмечал, что Россия дорожит многоформатными отношениями с Казахстаном. Кремль фиксирует положительную динамику их развития, а также высоко ценит совместное участие в интеграционных проектах.