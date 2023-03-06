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6 марта, 09:57

Путин и Токаев созвонились для обсуждения трёх важных тем

Путин и Токаев обсудили партнёрство в энергетике, логистике и экономике

<p>Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Kremlin.ru, © ТАСС / Сергей Бобылев

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону развитие сотрудничества в сфере энергетики, транспортные коридоры и торговлю между странами. Детали переговоров глав двух государств раскрыли в пресс-службе Кремля.

"Подробно обсуждены различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях", говорится в заявлении.

Главы государств подтвердили желание укреплять связи между Россией и Казахстаном. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "в целом обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, это и транспортные коридоры, и торгово-экономическое взаимодействие".

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Ранее Песков отмечал, что Россия дорожит многоформатными отношениями с Казахстаном. Кремль фиксирует положительную динамику их развития, а также высоко ценит совместное участие в интеграционных проектах.

Татьяна Миссуми
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