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10 ноября, 05:47

Умер американский астронавт, командовавший первым облётом Луны в 1968 году

НАСА: Умер командир корабля "Аполлон-8" Фрэнк Борман

<p>Американский астронавт Фрэнк Борман. Фото © ТАСС / Пушкарев Альберт</p>

Американский астронавт Фрэнк Борман. Фото © ТАСС / Пушкарев Альберт

В США умер астронавт Фрэнк Борман, командовавший первым пилотируемым облётом Луны в 1968 году на корабле "Апполон-8". Ему было 95 лет, сообщает аэрокосмическое ведомство США (НАСА).

Астронавт скончался в городе Биллингс в штате Монтана. Борман был одним из старейших людей на Земле, совершавших полёты в космос. Общее время его нахождения в космосе составило 19 суток 21 час 35 минут и 43 секунды.

"Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля "Аполлон-8", первого полёта человечества вокруг Луны в 1968 году", — написали в НАСА.

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А несколькими днями ранее в возрасте 87 лет умер участник миссии на Луну "Аполлон-16" Томас Маттингли. Он принимал ключевое участие в спасении аварийного корабля "Аполлон-13".

Ян Поланин
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