Умер американский астронавт, командовавший первым облётом Луны в 1968 году

В США умер астронавт Фрэнк Борман, командовавший первым пилотируемым облётом Луны в 1968 году на корабле "Апполон-8". Ему было 95 лет, сообщает аэрокосмическое ведомство США (НАСА).

Астронавт скончался в городе Биллингс в штате Монтана. Борман был одним из старейших людей на Земле, совершавших полёты в космос. Общее время его нахождения в космосе составило 19 суток 21 час 35 минут и 43 секунды.

"Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля "Аполлон-8", первого полёта человечества вокруг Луны в 1968 году", — написали в НАСА.